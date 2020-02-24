Korona virüsü durdurulamıyor... Umman'da da görüldü
Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığını duyurarak enfekte olan 2 kişinin İran'ı ziyaret ettiğini belirtti
|24 Şubat 2020 17:49
|Yazdır
Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığını duyurarak enfekte olan 2 kişinin İran'ı ziyaret ettiğini belirtti.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Körfez ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. Umman Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu. Virüs teşhisi konulan 2 Ummanlı kadının İran'ı ziyaret ettiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Flaş iddia... Corona virüsü için aşı bulundu!
24 Şubat 2020 17:47
|Lavrov: Rusya, Türkiye ile yeni görüşmelere hazırlanıyor
24 Şubat 2020 16:13
|İtalya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
24 Şubat 2020 15:05
|Irak'ta, İranlı öğrencide koronavirüs tespit edildi
24 Şubat 2020 13:34
|İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
23 Şubat 2020 21:09
|Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs hala acımasız
23 Şubat 2020 20:43
|Samsung, Güney Kore'deki fabrikasını kapattı
23 Şubat 2020 16:08
|İran'da, koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
23 Şubat 2020 13:27
|Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 79 bine yaklaştı
23 Şubat 2020 10:32
|Koronavirüs ile uğraşan İran'da deprem
23 Şubat 2020 09:36