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Nüfus 50 bin, günlük toplanan çöp 80 ton

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, 50 bin nüfuslu ilçede günlük 80 tona yakın çöpün 7/24 esasına göre çalışarak temizlendiğini açıkladı
 24 Şubat 2020 18:05
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Nüfus 50 bin, günlük toplanan çöp 80 ton

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, 50 bin nüfuslu ilçede günlük 80 tona yakın çöpün 7/24 esasına göre çalışarak temizlendiğini açıkladı.

Bulancak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 26 gündüz, 14 ise gece çalışanıyla 24 saat esasıyla şehir temizliği için mesai yapıyor.

Önceki yıllarda ihale yöntemiyle yaptırılan temizlik işlerinin son iki yıldır kadroya alınan taşeron işçilerin belediye personeli olarak görev yapması sebebiyle önemli bir tasarruf ve aidiyetlik sağlandığı ifade eden Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, "Gerek araç filosu gerekse personel açısından ilçede temizlik hizmetlerinde yeni bir dönem başladı. 3 ay önce araç kiralamadan da vazgeçilerek belediyeye ait araçlarla yapılmaktadır. Bu anlamda temizlik işlerinde kullanılmak üzere 5 adet taşıyıcı kamyon Belediye tarafından satın alınırken, bir adet 450 bin lira değerinde çöp taşıma kamyonu da Belediyeler Birliğinden hibe yöntemiyle alındı. Çevre Bakanlığından da bir adet süpürme aracı alınma görüşmeleri devam ediyor. Personellerin belediye kadrosuna alınması ve kendi araç filosunun kurulması ile Bulancak'ta temizlik işlerinde yeni bir döneme giren Bulancak Belediyesi, maliyetleri de önceki döneme göre dörtte bire düşürerek büyük bir tasarruf sağlamış oldu. Yine önceki yıllarda toplanan çöpler belediye şantiyesi ve ilçenin çeşitli noktalarında hiçbir ayrıştırmaya tabi tutulmadan düzensiz depolanırken, 3 yıldır Çavuşlu Katı Atık Toplama ve Bertaraf tesislerine gönderilerek önemli bir sorun da çözülmüş oldu" dedi.

Günlük 80 ton çöp toplanıyor

Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birinin temizlik işleri olduğunu belirten Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar "Bulancak Belediyesi olarak oturmuş bir ekip ve yeterli araç gereç donanımızla temiz bir Bulancak için gündüz ayrı, gece ayrı yoğun bir mesai harcıyoruz. Yapılan işler daha çok gece ve mesai dışında yapıldığı için pek fark edilmese de en önemli işleri onlar yapıyorlar. Bugün için 50 bine dayanan bir nüfusa ve yeni imar alanlarıyla sürekli genişleyen bir şehir olan Bulancak'ta temizlik ve çöp toplama işleri de o derece büyük ve önemlidir. Bu işlerde meydana gelebilecek aksaklıkları düşünmek dahi istemezsiniz. Günlük 80 tona yakın çöpün, katı atığın toplandığı ilçemizde bu işleri hissettirmeden yapabilmek de büyük başarıdır. Bu anlamda Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Hepimiz daha güzel, daha temiz bir Bulancak için çalışıyor, çaba gösteriyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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