Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı
|24 Şubat 2020 18:13
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Karaağaç Mahallesi ile kent merkezinde yaptıkları operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi S.D, H.B, D.E, ve N.M.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden H.B, D.E. ve N.M.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer şüpheli S.D'nin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
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