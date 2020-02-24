1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye - İran sınırında bir deprem daha

AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre İran'ın Khoy kentinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Van ve çevre illerden hissedildi
 24 Şubat 2020 18:23
Yazdır
Türkiye - İran sınırında bir deprem daha

AFAD'da yer alan bilgilere göre Türkiye sınırında bir deprem daha geldi.

5.9'luk depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede depremin saati 18.05 olarak açıklandı.

Derinliğinin 4 km olarak kaydedildiği deprem tedirginliğe neden oldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rize'de tarihi kemer köprü çöktü
24 Şubat 2020 19:36		 İstanbul'un hava kalitesi böyle ölçülüyor
24 Şubat 2020 19:16
Nüfus 50 bin, günlük toplanan çöp 80 ton
24 Şubat 2020 18:05		 Akademisyenlerden deprem yorumu: Esas yıkıcı olan deprem değil, yığma işçiliği
24 Şubat 2020 17:40
İçişleri Bakanı Soylu: Yıkılan evlerin yerine yenisi yapılacak
24 Şubat 2020 17:19		 4 ay önce 'kapılı' önlem alınmıştı, hala yıkılmadı
24 Şubat 2020 15:33
Van Valiliği'nden 'okullara 15 gün ara' açıklaması
24 Şubat 2020 14:49		 Karadenizli balıkçının gözdesi yine 'hamsi' oldu
24 Şubat 2020 14:44
Servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı
24 Şubat 2020 14:17		 Bakan Pakdemirli: Tüm zararlar karşılanacak
24 Şubat 2020 14:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:36 - Bakan Pakdemirli: Türkiye kendi kendine yeten bir ülkedir20:31 - Özel harekat polislerine dualar eşliğinde çığ eğitimi20:26 - Altın yedi yılın zirvesinde, petrol düştü20:21 - TOKİ çekilişi ile ilk defa ev sahibi oldular20:16 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 13 bin yeni okula ihtiyaç var20:11 - Bakan Koca: Yaralı 42 vatandaşımızdan tedavisi tamamlandı20:07 - Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi20:03 - Ceren Damar'ın katilinin avukat: Vicdanım çok rahat19:58 - 4 öğrenci doğum günü pastasından zehirlendi19:53 - Mardin'de 'koronavirüs' iddialarına yalanlama
19:48 - Bir grupla zabıta arasında çıkan kavgayı polis ayırdı19:44 - Ekonomiye ilişkin 'torba teklif'in 3 maddesi kabul edildi19:40 - Bu ilçede bütün idareciler öğrencilerle beraber kitap okuyor19:36 - Rize'de tarihi kemer köprü çöktü19:32 - Kayıp Faika nine bulundu, asker montunu giydirdi19:28 - Günlerdir aranan 3 liseli kızın görüntüleri ortaya çıktı19:24 - Sahte tüccardan çiftçilere milyonluk vurgun19:20 - 200 milyon dolarlık projenin 'kaçak' bölümleri yıkıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Flaş iddia... Corona virüsü için aşı bulundu!
Acun Ilıcalı: Tek ricam, lütfen Fenerbahçe'den gitsin!
Veli, kızıyla tartışan öğrenciyi müdür odasında dövdü
Dolandırıcıların son kurbanı eski rektör, 117 bin dolarını kaptırdı
Memurun performansını vatandaş ölçecek
Aktif görevdeki 8 polise soru sızdırmadan gözaltı
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu saatte sözlükte olmak 1
alexander sorloth 7
kafamda bir tuhaflık 2
pazartesi diyete başlamak 5
ortalığı karıştırmak 2
Profil resmine eşli resim koymak 5
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 4
halil umut meler 4
matematik hayatta ne işe yarar 3
Bir mıh bir nal kurtarır 2
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi 10 İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam