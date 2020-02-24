Türkiye - İran sınırında bir deprem daha
AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre İran'ın Khoy kentinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Van ve çevre illerden hissedildi
|24 Şubat 2020 18:23
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