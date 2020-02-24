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Servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin trafik uygulamasında durdurulan ve içinde 17 özel eğitim öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü sürücüsü Ü.A., 0.68 promil alkollü çıktı. 3 bin 16 lira para cezası kesilen sürücünün, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Öğrenciler ise derse geç kalmamaları için yetki belgeli polisin kullandığı aynı minibüsle okula bırakıldı.
 24 Şubat 2020 19:08
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Servis şoförü alkollü çıktı, öğrencileri okula polis bıraktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin trafik uygulamasında durdurulan ve içinde 17 özel eğitim öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü sürücüsü Ü.A., 0.68 promil alkollü çıktı. 3 bin 16 lira para cezası kesilen sürücünün, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Öğrenciler ise derse geç kalmamaları için yetki belgeli polisin kullandığı aynı minibüsle okula bırakıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, şehir içinde yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan minibüsler ile servis araçlarını denetledi. Ekipler, Yeni Mahalle'de içerisinde Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 17 öğrencinin bulunduğu Ü.A. yönetimindeki servis minibüsünü durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü Ü.A.'nın 0.68 promil alkollü olduğu belirlendi. Ü.A.'nın ehliyetine 6 süreyle el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ile 'karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde uymamak' suçlarından 3 bin 16 lira para cezası uygulandı.

ÖĞRENCİLERİ, OKULA POLİS BIRAKTI

Öğrenciler ise derse geç kalmamaları için yetki belgesi bulunan bir polis memurunun kullandığı servis minibüsüyke Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'na bırakıldı. Minibüs daha sonra trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

9 ÖĞRENCİ SERVİS ŞOFÖRÜNE CEZA

Denetimlerde ayrıca 11 öğrenci servis aracı ile sürücülerinin sorgulaması yapıldı. 3 sürücüye fazla koltuk bulundurmaktan, 3 sürücüye yangın tüpü bulundurmamaktan, 3 sürücüye ise 'karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uymamak' suçundan ceza kesildi.

KEŞAN ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI'NDAN TEPKİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin trafik uygulamasında durdurulan ve içinde 17 özel eğitim öğrencisinin bulunduğu servis minibüsü sürücüsü Ü.A., 0.68 promil alkollü çıkmasına Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan ve servis kullanan öğrencilerden tepki geldi.

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, yaşanan olayın oda olarak kendilerini üzdüğünü belirterek, "Keşan'da çok sayıda öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförümüz mevcuttur. Denetimler belirli periyotlarla yapılmakta. Alkollü araç kullanması içki içip öğrenci aldığı anlamı taşıyabilir. Ama bu yanlış. Muhakkak gece alkol almıştır. Sabah kalkıp uygulamaya girdiğinde de muhakkak alkol çıkmıştır. Bizim tüm sürücü arkadaşlarımızdan isteğimiz gece alkol almamaları. Ne kadar olmasa da alkol vücutta kalıyor. Özellikle de öğrenci servisi kullanan arkadaşlarımız alkolden uzak durmalı. Denetimler bizim için iyi bir şey. Denetimler sonucu kamuoyu nasıl hizmet verdiğimizi görüyor. Ama bu arkadaşımız karşımıza böyle bir şeyle çıktı. Yaşananlara çok üzüldük" dedi.

'KORKUYORUZ'

Servisle okula giden Ferhat Çelik ise yaşanan olaydan endişe duyduklarını ifade ederek, "Bazen kuralsız kullandıklarını biliyoruz. Alkol aldıklarını da duyuyoruz. Korktuğumuz için binmek istemiyoruz" diye konuştu. Ortaokul öğrencisi Hamza Ceviz de, bazı servis sürücülerinin araçlarını hızlı kullandıklarını dile getirerek, şunları söyledi: "Bazen onlara yavaşlamalarını söylüyoruz ama bizi dinlemiyorlar. Korkuyoruz. Durumu ailelerimize de söyledik"

Şevket Toptaş ise "Servis sürücüleri bazen çok hızlı sürüyorlar. Kasislerde yavaşlamıyorlar. Bazıları gece alkol alıp, sabah direksiyona geçiyorlar. Hatalı sollama yapıyorlar. Başımıza bir şey gelecek, kaza yapacağız diye korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ataberk Gezen de bazı servis sürücülerinin kuralları hiçe saydığını belirterek, "Bazıları gerektiğinden hızlı kullanıyor. Biz bir defasında kaymıştık. Zarar görebilirdik. Kurallar çok çiğneniyor. Bir sürü can taşıyorlar, kurallara uymaları lazım. Biz büyük oldukları için bir şey diyemiyoruz" dedi.

Öte yandan Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun servis şoförü Ü.A. ile olan sözleşmeyi feshettikleri bildirildi.

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DHA
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