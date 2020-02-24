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200 milyon dolarlık projenin 'kaçak' bölümleri yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaatı durdurulan 365 villa ve 80 odalı oteli içeren 'The Bo Viera Projesi'nin imara ve yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkım işlemi tamamlandı. 30 dönümlük alanda 36 metre yüksekliğinde denize yapılan kaçak dolguyu temizleme çalışmaları sürüyor. İlçedeki 19 projenin 15'inde yıkımın tamamlandığı, 4'ünde ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
 24 Şubat 2020 19:20
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200 milyon dolarlık projenin 'kaçak' bölümleri yıkıldı

Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen 20 Ağustos'ta ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nce daha önce imar planında aykırılıklar bulunduğu tespit edilen birçok projenin inşaatı durduruldu.

Bakan Kurum, 28 Eylül'de imara aykırı alanları tespit edilen ve yıkımına karar verilen projeler için yeniden Bodrum'a geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kıyıdan 2'nci kez denetim yapan Kurum, 11'i otel olmak üzere aralarında villa, rezidans ve lüks dairelerin olduğu 19 projedeki yıkım çalışmalarını kontrol etti.

Bakanlık, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde o projelerdeki yıkım çalışmalarının çoğu tamamlandı. Göltürkbükü'ndeki Mandarin Oriental, Gündoğan'daki The Bo Viera, Gölköy'deki Nef Reserve ile Yalıkavak'taki İnci turizm olmak üzere 4 projede yıkım ve dolgu temizleme çalışmaları bugün de sürdü.

İmara ve yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkımı tamamlanan The Bo Viera projesinde, 30 dönümlük alanda 36 metre yüksekliğinde denize yapılan kaçak dolgunun temizlenmesi için yürütülen çalışmalar ise aralıksız devam ediyor. Projenin üst kısmındaki rezidansların yıkıldığı ve yıkılan yerlerin toprakla doldurulup ağaçlandırıldığı gözlendi.

Muğla genelinde tespit edilen 2 bin 800 kaçak yapının yıkımı için gerekli girişimlere başlandığını bildirildi.
DHA
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