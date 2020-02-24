Bu ilçede bütün idareciler öğrencilerle beraber kitap okuyor
|24 Şubat 2020 19:40
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Bursa'nın Keles ilçesinde bütün idareciler okullara gidip öğrencilerle beraber kitap okuyor.
Keles Kaymakamı Kübra Teymur'un projesi olan "oku ve okut" projesi hayata geçti. Proje kapsamında ilçede görev yapan bütün mülki ve askeri amirler, öğrencilerle haftanın belirli günlerinde buluşarak kitap okuyor. Müdür ve amirlerin her biri ilçede bulunan okulların bir sınıfında öğrencilerle önceden belirlenen aynı kitabı okuyup bitiriyor. Kitap bittikten sonra ise kitapta yazan bilgilerin müzakeresi yapılıyor. Bu proje sayesinde öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması sağlanıyor.
Proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Narin, "Projemizin ismi oku ve okut. Kaymakamımızın bize teklif ettiği bir proje. İlçemizde bulunan liselerde 4 ay boyunca bu proje uygulanacak. İlçemizde başta kaymakam, belediye başkanı ve cumhuriyet savcısı olmak üzere yöneticiler ve 7 daire amirimiz öğrencilerle bir araya gelip kitap okuyor. Öğrencilere kitap okuma sevgisini aşılamayı düşünüyoruz. Kitaplar okunduktan sonra müzakere edilecek. Her daire amirimiz bir sınıfa girerek önceden belirlenen kitabı öğrencilerle birlikte okuyup bitiriyor. Kitap bitince ay sonunda kitabın müzakeresini öğrenciler ve daire amirleri birlikte yapıyorlar" dedi.
İlçede bulunan idarecilerle birlikte kitap okuyan öğrenciler ise, "Daha önce çok fazla kitap okuma alışkanlığımız yoktu. Bu proje sayesinde kitap okuma alışkanlığı kazandık. Projeden çok memnunuz, kitap okumak çok keyifli" şeklinde konuştu.
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