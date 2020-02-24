1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekonomiye ilişkin 'torba teklif'in 3 maddesi kabul edildi

Teklifin 3 maddesi kabul edildi- Türk Standardları Enstitüsü, belirli süreli, geçici nitelikte, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve yurt dışında iş akdiyle enstitü dışından inceleme elemanı çalıştırabilecek
 24 Şubat 2020 19:44
Yazdır
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif'in 3 maddesi kabul edildi

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Komisyon, teklifteki vazife ve harp malullerine yönelik maddeleri öncelikli olarak görüştü.

Toplantıda görüş bildiren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, SGK'nin aylık bağlarken gazileri engellilik durumuna göre derecelendirdiğini anlattı.

Kanun teklifiyle gazilere ikinci bir aylık bağlanmasına imkan tanınacağına işaret eden Işık, gazilere malul aylığının gazi olunan tarihten itibaren başlatılmasını; daha ileri tarihte aylık ödenmeye başlanması halinde de bunun geriye dönük ödenmesini istedi.

Işık, öte yandan şehit anne ve babalarına ödenen 597 liralık maaşın iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Şükrü Tandoğan ise şeref aylığının 2007 yılında yapılan bir düzenlemeyle sosyal güvencesi olan ve olmayan gazilere farklı tutarlarda verilmeye başlandığını; 32 bin gaziden yaklaşık 10 bininin sosyal güvencesi olmadığı için yüksek tutarda şeref aylığı alırken, diğer gazilerin düşük tutarda şeref aylığı aldıklarını kaydetti.

Tandoğan, şeref aylığının "ödül" olarak değerlendirilmesi ve herkese eşit tutarda ödenmesi gerektiğini vurguladı.

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün, rapor tarihinden itibaren malul aylığı ödemesinin başlandığını ve gazilerin maluliyet derecesine göre aylıklarının belirlendiğini anlattı.

Ertüzün, teklifin yasalaşmasıyla vazife ve harp malul aylığı alan 9 bin 770 gaziye 5 bin gün ve 20 yıl sigortalı olmak şartıyla ikinci aylık bağlanabileceğini kaydetti.

- "Önceki çalışma süreleri de emeklilik hesabına eklensin"

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, malul aylığı bağlandığı tarihten önceki çalışma sürelerinin emekli aylığı hesabına eklenmediğini belirterek, gazilere yönelik bu haksızlığın ortadan kaldırılmasını istedi.

Çelebi, malullük aylığının, gazi olunan tarihten itibaren bağlanması gerektiğini de vurguladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Uğur Aydemir de malul aylığı bağlanmasında, rapor tarihinin değil gazi olunan tarihin esas alınması gerektiğine dikkati çekti.

Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti ve MHP Grup başkanvekillerinin bu konu üzerinde ortak çalışma yapılması ve Genel Kurul'da teklife eklenmesi kararı aldıklarını aktardı.

İktidar ve muhalefet milletvekilleri de bu konudaki eksikliklerin giderilerek teklifteki maddelerin buna uygun düzenlenmesini istedi.

Söz konusu maddelerin Komisyonun yarınki görüşmelerinde ele alınması öngörülüyor.

- Kabul edilen maddeler

Daha sonra komisyonda teklifin diğer maddelerinin görüşmelerine geçildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Türk Standardları Enstitüsü, belirli süreli, geçici nitelikte, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve yurt dışında iş akdiyle enstitü dışından inceleme elemanı çalıştırabilecek. Bunların günlük inceleme ücreti, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 25'ini aşmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek. Enstitü personelinin disiplin ile ilgili işlemlerini yürütmek üzere merkezde birer disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu kurulacak.

Kimlik Bildirme Kanunu'nda değişiklikle ise şehir, kasaba ve köy sınırları içinde bulunan ve kanunda belirtilen yerler dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar, buralarda barındırılanlar, öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar, bu yerlerde kalan öğrencilerin bildirimleri, sorumlu işleticilerce genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilecek. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılan bildirimler, genel kolluk tarafından köy ve mahalle muhtarlarıyla paylaşılacak.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki "boşanma ve evliliğin iptali" ile ilgili hükümde de değişiklik yapılıyor. Buna göre, taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde, Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvurması durumunda da yabancı ülke adli veya idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilebilecek.

Teklifin görüşmelerine yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
24 Şubat 2020 13:00		 'Cezaevlerinde banyo ve tuvaletin içi kamera ile izlenmiyor'
20 Şubat 2020 13:55
TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 teklifi kabul etti
19 Şubat 2020 17:24		 Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren teklif komisyonda kabul edildi
12 Şubat 2020 18:31
Hüseyin Yayman: Cezaevlerinde, taammüden bir işkence yok
06 Şubat 2020 17:27		 Bekçilere yönelik kanun komisyonda kabul edildi
29 Ocak 2020 17:49
Ürün güvenliği düzenlemesi komisyonda kabul edildi
29 Ocak 2020 16:37		 Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme komisyonda
28 Ocak 2020 17:04
Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin teklif komisyonda kabul edildi
27 Ocak 2020 16:13		 Rabia Naz Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
18 Ocak 2020 09:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:36 - Bakan Pakdemirli: Türkiye kendi kendine yeten bir ülkedir20:31 - Özel harekat polislerine dualar eşliğinde çığ eğitimi20:26 - Altın yedi yılın zirvesinde, petrol düştü20:21 - TOKİ çekilişi ile ilk defa ev sahibi oldular20:16 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 13 bin yeni okula ihtiyaç var20:11 - Bakan Koca: Yaralı 42 vatandaşımızdan tedavisi tamamlandı20:07 - Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi20:03 - Ceren Damar'ın katilinin avukat: Vicdanım çok rahat19:58 - 4 öğrenci doğum günü pastasından zehirlendi19:53 - Mardin'de 'koronavirüs' iddialarına yalanlama
19:48 - Bir grupla zabıta arasında çıkan kavgayı polis ayırdı19:44 - Ekonomiye ilişkin 'torba teklif'in 3 maddesi kabul edildi19:40 - Bu ilçede bütün idareciler öğrencilerle beraber kitap okuyor19:36 - Rize'de tarihi kemer köprü çöktü19:32 - Kayıp Faika nine bulundu, asker montunu giydirdi19:28 - Günlerdir aranan 3 liseli kızın görüntüleri ortaya çıktı19:24 - Sahte tüccardan çiftçilere milyonluk vurgun19:20 - 200 milyon dolarlık projenin 'kaçak' bölümleri yıkıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Flaş iddia... Corona virüsü için aşı bulundu!
Acun Ilıcalı: Tek ricam, lütfen Fenerbahçe'den gitsin!
Veli, kızıyla tartışan öğrenciyi müdür odasında dövdü
Dolandırıcıların son kurbanı eski rektör, 117 bin dolarını kaptırdı
Memurun performansını vatandaş ölçecek
Aktif görevdeki 8 polise soru sızdırmadan gözaltı
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı
Sağlık Bakanı: O video yeni değil, ahlak problemi var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halil umut meler 4
matematik hayatta ne işe yarar 3
hüseyin çimşir 2
girls like you 1
bu saatte sözlükte olmak 1
Folie a deux 1
kürk mantolu madonna 2
Yürüyen Merdivende yürümek 3
alexander sorloth 7
Profil resmine eşli resim koymak 5
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam