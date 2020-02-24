Mardin'de 'koronavirüs' iddialarına yalanlama
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir hastanın koronavirüs salgınına yakalandığı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.
|24 Şubat 2020 19:53
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir hastanın koronavirüs salgınına yakalandığı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Kızıltepe ilçesinde koronavirüs vakası olduğu ve acil servisin kapatıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Açıklamada, "İlimizde koronavirüs tanılı hasta olmayıp, tüm hastanelerimiz kesintisiz hizmet vermektedir." ifadelerine yer verildi.
Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servisinde de tedavi işlemlerinin rutin şekilde devam ettiği belirtildi.
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