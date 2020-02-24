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Ceren Damar'ın katilinin avukat: Vicdanım çok rahat

Ceren Damar'ı öldüren Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, duruşmada tepki çeken sözleriyle ilgili kendisini savundu. Bıçak "Durduk yere cinayet işlenmez. Vicdanım çok rahat" dedi.
 24 Şubat 2020 20:03
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Ceren Damar'ın katilinin avukat: Vicdanım çok rahat

Ankara'da akademisyen olarak görev yapan Ceren Damar, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürüldü. Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak müvekkilini savunurken Ceren Damar'ın 15 Temmuz'da FETÖ lehine tweetler attığını, Ceren Damar'ın müvekkilline cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Tepki çeken sözlerin sahibi avukat Vahit Bıçak kendisini savunarak "Vicdanım çok rahat" diye konuştu.

Türkiye'nin konuştuğu cinayet olaylarından biri de Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesiydi. Olayın görüldüğü duruşmalarda da Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak Ceren Damar Şenel'i suçlayıcı sözleriyle tepki çekti.

"GÖREVİMİ LAYIKIYLA YAPTIM"

Avukat Vahit Bıçak, bu sabah Kanal D'de Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül'ün Neler Oluyor Hayatta programına katıldı. Bıçak mahkemede söylediği sözlerine kendisine sorulması üzerine "Eleştirileri haklı bulmuyorum Eleştiriler tek taraflı, yanlı eleştiriler. Biraz avukatlık mesleğini bilmek lazım. Ben bu olayın tanığı değilim. Olayın taraflarını tanımıyorum. Durduk yere hiçbir zaman cinayet işlenmez" dedi. "Vicdanınız rahat mı" sorusu üzerine de Vahit Bıçak "Vicdanım çok rahat. Görevimi layıkıyla yaptım" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Avukat Vahit Bıçak, Hasan İsmail Hikmet'in Ceren Damar Şenel'i öldürmesinin görüldüğü davanın duruşmalarında Şenel'in 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin lehine tweet attığını belirtti. Avukat Vahit Bıçak, "Sanık maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır" diyerek müvekkilinin cinsel saldırıdan mağdur olduğunu ifade etti. Bıçak ayrıca, "Maktulün doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı" sözleriyle büyük tepki çekti. Sanık avukatının sözleri üzerine maktulün babası Mustafa Damar, "Müvekkilini damat olarak al o zaman" diyerek avukata tepki gösterdi. Acılı babanın sözleri üzerine avukat, "Siz almışsınız zaten" yanıtını verince salonda sesler yükseldi.
Memurlar.Net
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