Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer'le birlikte 5 ay sonra mal varlığını güncelledi. Soyer çiftinin mal varlığında herhangi bir artış olmadı.
|24 Şubat 2020 20:07
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, en son geçen yılın Ekim ayında açıkladığı mal varlığını güncelledi. Geçen 5 aylık süreçte Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in mal varlığında herhangi bir artışın olmadığı görüldü.
ALTIN VE MÜCEVHERAT YOK
Soyer'in mal varlıklarında, arsa bina, otomobil, kooperatif hissesi ile banka hesaplarındaki paralar yer alırken, altın ve mücevherat olmadığı gözlendi.
BİZİZMİR'DE PAYLAŞTI
Soyer, mal varlığı beyanını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dijital girişimi olan Bizİzmir platformunda paylaştı. İşte Soyer'in mal varlığı:
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