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Sunucu, kavgayı durdurmak için İstiklal Marşı söyledi

KAHRAMANMARAŞ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için düzenlenen Kurtuluş Gecesi'nde iki grup arasında çıkan kavgayı durdurmak için programın sunucusu, İstiklal Marşı'nı okumaya başladı ancak başarılı olamadı. Taraflar, polis müdahalesiyle ayrıldı.
 24 Şubat 2020 20:46
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Sunucu, kavgayı durdurmak için İstiklal Marşı söyledi

KAHRAMANMARAŞ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için düzenlenen ?Kurtuluş Gecesi'nde iki grup arasında çıkan kavgayı durdurmak için programın sunucusu, İstiklal Marşı'nı okumaya başladı ancak başarılı olamadı. Taraflar, polis müdahalesiyle ayrıldı.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle Kurtuluş Gecesi düzenledi. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ile Atilla Yılmaz'ın sahne aldığı Merkez Spor Kompleksi'ndeki gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ile Ülkü Ocaklar İl Başkanı Hüseyin Kayış birer konuşma yaptı.

KAVGA ÇIKTI

Konuşmaların ardından salonda iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada bir grup, görüntü alan gazetecileri engelleyip görüntüleri sildirmeye çalıştı. Sunucu, kavgayı sonlandırmak için İstiklal Marşı'nı okumaya başladı ancak taraflar kavga etmeye devam etti. Tarafları polisler güçlükle ayırdı.

'ÜLKÜCÜ OLMAK, YALNIZCA BOZKURT İŞARETİ YAPMAK OLMADIĞINI ANLADIM'

Kavganın ardından sahneye ilk çıkan Atilla Yılmaz oldu. Yılmaz, sevilen şarkılarını peş peşe seslendirirken, parçalarını zaman zaman hayranlarıyla birlikte söyledi. Yılmaz'ın ardından Ölürüm Türkiye'm türküsü ile sahne alan Mustafa Yıldızdoğan, geceyi organize edenlere ve salonu dolduranlara teşekkür etti. Ülkü Ocakları'nda yetiştiğini belirten Yıldızdoğan, şunları söyledi: "10 seneden bugüne kadar sağlık nedenleriyle Ülkü Ocaklarımızın, yani kimlik bulduğumuz yetiştiğimiz, yetiştirmeye gayret ettiğimiz ocağımızdan ayrı kalmıştım. Dün İstanbul Pendik konseriyle ocaklarımıza tekrar başladık Allah izin verirse, rabbim müsaade ettiği müddetçe. Bu ocağımızda yetiştik, Allah yüce Türk Milleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bel kemiği olan ocaklarımızın da ateşini söndürmesin. Samimiyet, cesaret, ferasetin numunesidir Ülkü Ocakları. Ülkücü olmak, yalnızca bozkurt işareti yapmak olmadığını anladım 30 yıl boyunca. Dolayısıyla, 'Ölürüm Türkiye'm' diyen Şair Dilaver Cebeci hocam, 15 yaşında Ölürüm Türkiye'm şiirini yazmış. 15 yaş, bizim teminat olarak ocakları teşkil eder" dedi.

Yıldızdoğan, sahnede Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de değerlendirerek, "Şunu kardeşiniz olarak söyleyeyim içime dert olmasın. Bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Hepimizin bir takımı vardır ama ilk 11'inde 1 tane Türk olan bir takıma ben, 'Türk takımı' diyemem. Bir vatandaş olarak diyemem. Haz almıyorum. İkinci husus şu. Derdimiz bitti, vatan derdimiz bitti, millet derdimiz biti, bugün Türkiye'de konuşulan konu, Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçıdır. İşte ondan dolayı ben, Kahramanmaraş'ta, Sütçü İmam'dan, Sütçü İmam'ın ruhundan özür diliyorum" diye konuştu.
DHA
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