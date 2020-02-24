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Devletin imkanları depremzedeler için seferber edildi

İran'daki depremin en çok hissedildiği Van'ın Başkale ilçesinde vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
 24 Şubat 2020 20:56
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Devletin imkanları depremzedeler için seferber edildi

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerinde vatandaşların mağduriyeti gideriliyor.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından bölgeye gönderilen yaklaşık bin 500 çadır depremzedeler için hazır hale getirildi. Soba ve ısıtıcılarla ısınmaları sağlanan çadırlara ilk başta yaklaşık 700 yatak kuruldu.

Depremin etkili olduğu 4 mahallede 7 bin battaniye dağıtıldı, giysi yardımı yapıldı.

Çadır desteği sağlayan kurumlardan biri olan Kızılay ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sürekli çorba ve sıcak yemek ikramında bulunuluyor.

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen 112 Sağlık ve UMKE ekipleri de vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Özpınar Mahallesi'nde kurulan Sahra Çadırı'nda depremzedelerin sağlık problemleriyle ilgilenen ekipler, vatandaşlara ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler de depremden etkilenen vatandaşlara psiko-sosyal destek sağlamak için çalışma yürütüyor.

Yakınlarını kaybeden acılı ailelerle sürekli görüşme halinde olan uzman ekipler, bir an olsun onları yalnız bırakmıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de mahallelerde hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de hayvanları telef onlar vatandaşlara hayvan ve yem desteği sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye gönderilen küçükbaş hayvanlar, kurulacak hayvan çadırlarının ardından depremzedelere dağıtılacak.

Van Büyükşehir, Edremit, Gürpınar, İpekyolu belediyeleri, depremzedelerin yaralarının sarılması için başlattığı kampanya kapsamında yardım topladı.

Toplanan yardımlar depremin hasar verdiği mahallelerde vatandaşlara dağıtılırken, Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gönderilen sobalar da vatandaşlara teslim edildi.

Van Gölü Elektrik ve Dağıtım AŞ ekipleri de elektrik arızalarının yaşandığı bölgelerde hummalı çalışma yürüttü, çadırların kurulduğu bölgelerde aydınlatma lambaları kurdu.

Yediden yetmişe tüm kurumların seferber olduğu deprem bölgesinde sivil toplum kuruluşları, jandarma ekipleri, hayırseverler ve gönüllüler de yardımların dağıtılmasına destek verdi.

Bakanlar depremzedeleri yalnız bırakmadı

Depremin yaşandığı gün hemen Elazığ'dan Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremin zarar verdiği mahallelerde incelemeler yaptı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşları yalnız bırakmayan Soylu, deprem koordinasyon merkezinde de son durumu değerlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bugün deprem bölgesine gelerek, acılı ailelere taziyelerde bulundu.

Hayvanları telef olan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlatıldığını belirten Pakdemirli, ekiplerin zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de gerekli koordinasyonu sağlayarak ekiplerin çalışmalarını denetledi.
Anadolu Ajansı
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