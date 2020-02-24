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Dev derbide 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği derbi maçta 57 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
 24 Şubat 2020 21:01
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Dev derbide 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sırasında ve öncesinde, stat çevresinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, 10 kişiye yasak madde sokmaktan, 4 kişiye usulsüz girişten, 3 kişiye küfürlü tezahürattan, 4 kişiye görevli memura hakaretten, 1 kişiye karaborsa, 3 kişiye kasten yaralama, 21 kişiye sahaya yabancı madde atmaktan, 2 kişiye yasak alan ihlali, 5 kişiye mala zarar vermekten, 1 kişiye küfürlü tezahürat ve devletin kurum ve organlarını aşağılama, 1 kişiye alkollü giriş ve 2 kişiye mala zarar verme ve açıktan hırsızlık suçlarından olmak üzere 57 kişiye adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı
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