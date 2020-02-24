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2020'nin ilk ayında rekor sayıda ziyaretçiyi ağırlandı

Turizmde 2019'u rekorla kapatan Türkiye, tüm zamanların en yüksek ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı.
 24 Şubat 2020 21:31
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2020'nin ilk ayında rekor sayıda ziyaretçiyi ağırlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının Ocak ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16,11 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşılmış oldu.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke Bulgaristan oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır istatistiklerine göre, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yıla göre yüzde 21,22 artışla Bulgaristan ilk sırada yer aldı.

Sıralamada yüzde 18,06 artışla Gürcistan ikinci, yüzde 42,40 artışla da Rusya Federasyonu üçüncü oldu.

Ocak ayında yakaladığı büyük oransal artışla dikkatleri çeken Rusya Federasyonu'nu, Almanya ve İran izledi.

Türkiye'ye bu yılın Ocak ayında gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısının 15 bin 315'i günübirlikçi olurken, bu rakamın toplam içerisindeki payı ise yüzde 0,86 olarak kaydedildi.

Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında 1 milyon 17 bin 34 ziyaretçiyle İstanbul birinci, 222 bin 494 ziyaretçiyle Edirne ikinci, 152 bin 976 ziyaretçi ile Antalya üçüncü, 143 bin 679 ziyaretçi ile Artvin dördüncü, 34 bin 365 ziyaretçi ile de Ankara beşinci sırada yer aldı.
Anadolu Ajansı
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