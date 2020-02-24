1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarma depremde zarar gören okulları onardı

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı, depremde zarar gören bir ilkokul ve ana sınıfını onardı, depremzede çocukları ilk ders gününde yalnız bırakmadı.
 24 Şubat 2020 21:41
Yazdır
Jandarma depremde zarar gören okulları onardı

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşları yalnız bırakmayan İl Jandarma Komutanlığı, çocukların eğitiminin aksamaması için yoğun çaba sarf etti.

Depremin yaşandığı günden itibaren depremzedelere her türlü desteği sunan jandarma ekipleri eğitim yuvalarını onarmak için de çalışma başlattı.

Bu kapsamda Jandarma personeli, depremin ardından eğitime ara verilen Karakoçan ilçesine bağlı Kalecik Köyü İlkokulu ve ana sınıfında bakım ve onarım çalışması yaptı.

Okula kütüphane kurdular

Jandarma, okulun derslik ve tuvaletlerini boyadı, soba yerine klima taktı, perdeleri yeniledi, zemini parkeyle döşedi, ana sınıfına halı serdi, Atatürk büstünü ve Türk bayrağını yeniledi, okula kütüphane kurdu.

Bugün ders başı yapılan okulları ziyaret eden jandarma ekipleri depremzede çocukları yalnız bırakmadı, onlar için okullarda çeşitli etkinlikler düzenledi.

Yeni okullarını gören öğrenci ve öğretmenler büyük mutluluk yaşarken okullarını yenileyen Jandarma personeline teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
4 öğrenci doğum günü pastasından zehirlendi
24 Şubat 2020 19:58		 Öğrencilerin keşfi ile artık araçlar yolda kalmayacak
24 Şubat 2020 16:06
Elazığ'da depremin ardından ilk ders zili çaldı
24 Şubat 2020 08:33		 Lise öğrencileri okulun bodrum katında mantar yetiştiriyor
23 Şubat 2020 22:57
Tohumların ömrünü uzatmak için cihaz geliştirdiler
23 Şubat 2020 14:20		 Müdürün internetten sahiplendiği köpek okullu oldu
23 Şubat 2020 11:39
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yangın çıktı
20 Şubat 2020 22:48		 Köy okulunun maskotu olan 'Fındık', hastalandı
20 Şubat 2020 19:43
Şehit Necmettin Yılmaz'ın adı verilen kütüphane açıldı
19 Şubat 2020 23:18		 Mezarlıkta bulunan 'fındık' okulun maskotu oldu
19 Şubat 2020 19:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:52 - Statta maç izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti22:50 - Emlak fiyatlarında yükselişler başladı22:44 - Altın fiyatları neden artıyor? En kapsamlı analiz!22:38 - Türkiye de katılıyor! 'Dynamic Manta 2020' tatbikatı başladı22:34 - Mutluluğun yolu aile ve sağlıktan geçiyor22:29 - Hakim ve savcılar yıpranma hakkı istedi22:25 - Ankara'da cinsel istismar davasında iğrenç detaylar22:21 - 600 bin liralık vurgun yapan şüpheli hakim karşısına çıktı22:17 - Süper Lig'in yeni lideri Başakşehir22:13 - jandarmanın ilk yardımı sayesinde hayata tutundu
22:09 - İstanbul'daki ücretli tuvaletler tepki çekiyor22:05 - AFAD, Van'a 2,5 milyon lira ödenek gönderdi22:01 - Pegasus koronavirüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu21:57 - Binali Yıldırım'a fahri doktora ünvanı verildi21:49 - Kaybolan çocuk ile polis arasında güldüren diyalog21:45 - Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 10 kişi tutuklandı21:41 - Jandarma depremde zarar gören okulları onardı21:36 - 475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Flaş iddia... Corona virüsü için aşı bulundu!
Acun Ilıcalı: Tek ricam, lütfen Fenerbahçe'den gitsin!
Dolandırıcıların son kurbanı eski rektör, 117 bin dolarını kaptırdı
Veli, kızıyla tartışan öğrenciyi müdür odasında dövdü
Bakan Kasapoğlu: İlkokullarda beden eğitimi olacak
Aktif görevdeki 8 polise soru sızdırmadan gözaltı
Memurun performansını vatandaş ölçecek
Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hüseyin çimşir 2
zaman 1
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 1
sondan 3.olmak 2
tuhafiye 1
melemen 3
Bir mıh bir nal kurtarır 2
ki eki 2
demek ki neymiş 2
ortalığı karıştırmak 2
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi 10 İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam