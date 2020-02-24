Jandarma depremde zarar gören okulları onardı
|24 Şubat 2020 21:41
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Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşları yalnız bırakmayan İl Jandarma Komutanlığı, çocukların eğitiminin aksamaması için yoğun çaba sarf etti.
Depremin yaşandığı günden itibaren depremzedelere her türlü desteği sunan jandarma ekipleri eğitim yuvalarını onarmak için de çalışma başlattı.
Bu kapsamda Jandarma personeli, depremin ardından eğitime ara verilen Karakoçan ilçesine bağlı Kalecik Köyü İlkokulu ve ana sınıfında bakım ve onarım çalışması yaptı.
Okula kütüphane kurdular
Jandarma, okulun derslik ve tuvaletlerini boyadı, soba yerine klima taktı, perdeleri yeniledi, zemini parkeyle döşedi, ana sınıfına halı serdi, Atatürk büstünü ve Türk bayrağını yeniledi, okula kütüphane kurdu.
Bugün ders başı yapılan okulları ziyaret eden jandarma ekipleri depremzede çocukları yalnız bırakmadı, onlar için okullarda çeşitli etkinlikler düzenledi.
Yeni okullarını gören öğrenci ve öğretmenler büyük mutluluk yaşarken okullarını yenileyen Jandarma personeline teşekkür etti.
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