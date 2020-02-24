Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 10 kişi tutuklandı
|24 Şubat 2020 21:45
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Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 10 şüphelinin tamamı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklama istemiyle mahkemeye sek edilen, aralarında polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun ağabeyi doktor Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 10 şüphelinin de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Böylece soruşturma kapsamında aralarında Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu da dahil olmak üzere 11 kişi tutuklandı.
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