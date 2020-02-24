jandarmanın ilk yardımı sayesinde hayata tutundu
|24 Şubat 2020 22:13
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir parktaki süs havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuk, yardıma koşan uzman jandarmanın ilk yardımıyla yaşama tutundu.
Ağabeyiyle akşam saatlerinde sahil kenarındaki parka gelen 9 yaşındaki A.A.D, ördeklerin bulunduğu havuzun kenarında oynadığı sırada suya düştü. Kardeşini havuzdan çıkaramayan ağabeyi parkın yakınındaki kafedeki vatandaşlardan yardım istedi.
Bu sırada Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Jandarma İhsan Müjdeci, kafe sahibi Tamer Çetin ve vatandaşlar parka koştu. Kafe çalışanları Ecem Özdemir ve Tolunay Çetin tarafından sudan çıkarılan çocuğa ilk yardımı Uzman Jandarma Müjdeci yaptı.
Bir süre suda kalan çocuğun bilinci, müdahalenin ardından açıldı.
Kafe sahibi Çetin'e ait araçla İlçe Devlet Hastanesine getirilen çocuk, buradaki müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekibi tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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