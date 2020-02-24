Pegasus koronavirüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu
Pegasus Hava Yolları, korona virüsün etkisinin artması sebebiyle 11 Mart tarihine kadar İran uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.
|24 Şubat 2020 22:01
|Yazdır
Pegasus Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle Tahran seferlerini karşılıklı olarak 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurdu.
Pegasus açıklamasında, haftanın her günü yapılan İstanbul Sabiha Gökçen-Tahran ve Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarının 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bu tarihe kadar olan uçuşlar için bilet alan misafirlerimiz, değişiklik ve iade işlemlerini flypgs.com internet sitesinden, Pegasus Mobil uygulamasından ve 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezinden gerçekleştirebilmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|2020'nin ilk ayında rekor sayıda ziyaretçiyi ağırlandı
24 Şubat 2020 21:31
|İŞKUR meslekle iş arayanı eşleştiriyor
24 Şubat 2020 18:55
|Yumurtada kayıp 160 milyon dolar
24 Şubat 2020 18:51
|ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı
24 Şubat 2020 11:51
|'Üçüncü sondaj gemisi birkaç haftaya Türkiye'de'
24 Şubat 2020 10:49
|Anadolu'ya halka arz seferi
24 Şubat 2020 09:12
|Evlerde elektronik temizliği başlıyor
24 Şubat 2020 08:16
|Yerli ve milli elektronik kelepçe
24 Şubat 2020 08:09
|TUSAŞ'ta eğitim seferberliği
23 Şubat 2020 22:11
|Her 3 Hollandalı turistten biri Antalya'yı tercih ediyor
23 Şubat 2020 21:56