1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AFAD, Van'a 2,5 milyon lira ödenek gönderdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İran'da gerçekleşen depremden etkilenen Van'a 2,5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.
 24 Şubat 2020 22:05
Yazdır
AFAD, Van'a 2,5 milyon lira ödenek gönderdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İran'da gerçekleşen depremden etkilenen Van'a 2,5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.

AFAD'ın Twitter hesabından, depremin ardından Van'a sevk edilen yardımlara ilişkin yapılan açıklamada, bölgede 178 personel, 36 araç ve 54 iş makinesiyle çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, depremzedelere bin 676 aile çadırı, 20 genel çadır, 360 uyku seti, 6 bin 120 battaniye, 616 yatak, bin 288 ısıtıcı ulaştırıldığı, 2 bin 258 kumanya ile 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada Van'a ayrıca 2,5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hakim ve savcılar yıpranma hakkı istedi
24 Şubat 2020 22:29		 AFAD gönüllüsü olmak için 102 bin başvuru yapıldı
24 Şubat 2020 21:26
Belediye memurlarından 'toplu sözleşme' eylemi
24 Şubat 2020 21:11		 AFAD'dan hasarlı yapılara girmeyin uyarısı!
23 Şubat 2020 22:50
İsraf edilen gıdalarla 821 milyon aç insanı doyurabilir
23 Şubat 2020 21:39		 TÜDEF: Sahte nar ekşisi ve tatlı hurma yasaklanmalı
23 Şubat 2020 11:56
Emekliler de 'aile yardımı' istiyor
23 Şubat 2020 11:36		 Özel okullara giden öğrencilerin sayısı 1,5 milyonu buldu
23 Şubat 2020 10:53
Geleceğin doktorları 'acil servis'i uzmanlarından dinledi
22 Şubat 2020 16:18		 Alkışnacak hareket! Makam aracını onlara tahsis etti
22 Şubat 2020 16:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:52 - Statta maç izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti22:50 - Emlak fiyatlarında yükselişler başladı22:44 - Altın fiyatları neden artıyor? En kapsamlı analiz!22:38 - Türkiye de katılıyor! 'Dynamic Manta 2020' tatbikatı başladı22:34 - Mutluluğun yolu aile ve sağlıktan geçiyor22:29 - Hakim ve savcılar yıpranma hakkı istedi22:25 - Ankara'da cinsel istismar davasında iğrenç detaylar22:21 - 600 bin liralık vurgun yapan şüpheli hakim karşısına çıktı22:17 - Süper Lig'in yeni lideri Başakşehir22:13 - jandarmanın ilk yardımı sayesinde hayata tutundu
22:09 - İstanbul'daki ücretli tuvaletler tepki çekiyor22:05 - AFAD, Van'a 2,5 milyon lira ödenek gönderdi22:01 - Pegasus koronavirüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu21:57 - Binali Yıldırım'a fahri doktora ünvanı verildi21:49 - Kaybolan çocuk ile polis arasında güldüren diyalog21:45 - Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 10 kişi tutuklandı21:41 - Jandarma depremde zarar gören okulları onardı21:36 - 475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Gram altın yeni rekor kırdı
Flaş iddia... Corona virüsü için aşı bulundu!
Acun Ilıcalı: Tek ricam, lütfen Fenerbahçe'den gitsin!
Dolandırıcıların son kurbanı eski rektör, 117 bin dolarını kaptırdı
Veli, kızıyla tartışan öğrenciyi müdür odasında dövdü
Bakan Kasapoğlu: İlkokullarda beden eğitimi olacak
Aktif görevdeki 8 polise soru sızdırmadan gözaltı
Memurun performansını vatandaş ölçecek
Karatay koronavirüsten koruyan son reçetesini açıkladı
2020'de verilen açıktan atama izinlerinin şifreleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erling haaland 1
kafamda bir tuhaflık 2
Yürüyen Merdivende yürümek 4
haluk ulusoy'un derbi sonrası attığı tweet 1
Dünyanın en uzun bisiklet yolu 2
işkembe çorbası 3
demek ki neymiş 2
tuhafiye 1
benjamin franklin etkisi 2
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 13
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi 10 İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam