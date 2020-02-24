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İstanbul'daki ücretli tuvaletler tepki çekiyor

İSTANBUL'da belediyeye bağlı çalışan, ulaşım araçlarının istasyonlarında bulunan tuvaletler ile park ve turistik yerlerde kullanılan prefabrik tuvaletlerin çoğu ücretli hizmet veriyor.
 24 Şubat 2020 22:09
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İstanbul'daki ücretli tuvaletler tepki çekiyor

İSTANBUL'da belediyeye bağlı çalışan, ulaşım araçlarının istasyonlarında bulunan tuvaletler ile park ve turistik yerlerde kullanılan prefabrik tuvaletlerin çoğu ücretli hizmet veriyor. Gün geçtikçe artan ücretli tuvalet uygulaması bazı kafe, restoran işletmelerinin ve camilerin tuvaletlerinde de vatandaşların karşısına çıkmaya başladı. Girişinde turnike ya da görevli bulunan tuvaletleri kullanmak isteyen vatandaşlar, ücret ödemek veya İstanbul kartlarına yükledikleri parayı kullanmak zorunda kalıyor. Vatandaşlar, tuvaletlerin belediyelerin sağladığı kamu hizmeti olması gerektiğini ve tuvalet hizmetinin ücretli olmasının yanlış bir uygulama olduğunu söylerken, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da "Tuvalet ihtiyacı kişilerin biyolojik ve medeni ihtiyacıdır. Bunu parayla satmak düşünülemez" dedi.

"BUNU PARAYLA SATMAK DÜŞÜNÜLEMEZ"

İstanbul'daki umumi tuvaletlerin çoğu ücretli hizmet veriyor. Sağlık sorunu nedeniyle sık sık tuvalete gidenler, ücretli tuvalet kullanacak parası olmayanlar, gününün büyük bölümünü dışarıda geçirmek zorunda olanlar ya da yanında bozuk parası bulunmayanlar ise ücretli tuvalet hizmeti nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ücretli hizmet veren tuvaletler için, "Tuvalet ihtiyacı kişilerin biyolojik ve medeni ihtiyacıdır. Bunu parayla satmak düşünülemez. Engellisi var, yaşlısı var, hamilesi var, fakiri var. O yoksul insan parası yok diye ne yapabilir? Belediye başkanımız bir alternatif göstersin. Bazı kentlerde ücretsiz yapmışlar. Umumi tuvalete kimse keyif için gidip orayı kullanmaz. Üstelik kullanmaktan da çoğunlukla hijyen endişesiyle kaçınırlar. Sağlık nedeniyle sık sık tuvalete gitme ihtiyacı olanlar, evi barkı olmayanlar medeni ihtiyaçlarını nerede gideriyorlar acaba? Paralı tuvaletlere gidecek parası yoksa o insanlar nasıl giderecekler bu ihtiyaçlarını? Bu, netice itibariyle yapılması gereken bir ihtiyaç. İstanbul gibi bir megakentte trafik tıkanıklığı oluyor, gelirken gecikme olabiliyor. Ben tuvalet cinayeti işlendiğini biliyorum. 'Bozuk param yok' diyor, vermiyor ve orada maalesef bir can kaybı oldu. Tuvaletler, özellikle umumi tuvaletler gezinti yerleri değil. Kimse keyif için gider mi oraya? Bırakın onu ihtiyaç için bile çok zor durumda olmayan hijyen endişesiyle umumi tuvaletleri kullanmak istemiyor. O halde niye ücretsiz değil?" ifadelerini kullandı.

"TUVALETE GİRECEĞİM AMA BOZUK PARAM YOK. NE YAPACAĞIM? "

Umumi tuvaletlerin ücretsiz olması gerektiğini söyleyen vatandaşlardan Erdoğan Karadibek, "Yanlış anlamayın, ben şu anda çok fena sıkışmış durumdayım. Tuvalete gireceğim ama bozuk param yok. Ne yapacağım? Bir de buraya turnike kurmuşlar. Turnikeye atacak param yok, ne yapacağım o zaman? Yani 1 lira param yok diye ben yandım. Mesela adam prostat, ne yapacak? Parası yok ve adam tutamıyor. Yaşlı olabilir, çocuğu olabilir, genç olup parası olmayabilir, bozuk parası olmayabilir. Bence yanlış, bunu bir an önce düzeltmeleri lazım. Camilerde abdest alacağım, mecburen ufak abdestimi yapmam gerekiyor. Ben ona para mı ödeyeceğim? Camilere de turnike kurdular şu anda" dedi.

Tuvaletlerdeki abdest alma bölümlerinin de ücretli oluğunu belirten Gülay Yavuz ise, "Ücretli olmasa daha iyi olur. Halk olarak böyle şeylerin ücretsiz olmasını isteriz. Veren oluyor, veremeyen oluyor. 1 lira ama onu bulamayanlar da var. Abdest alma yeri de ücretli. Orası da ücretsiz olsa daha iyi olur. Abdest almak için ücret ödüyorsun" dedi.

"MECBUR OLDUĞUMUZ İÇİN KULLANIYORUZ"

Tuvalet ücreti nedeniyle zaman zaman tartışmalar yaşandığını söyleyen Mehmet Demir de, "Ücretsiz olması gerekiyor. Herkeste para oluyor. Bence ücretsiz olması lazım, mecbur olduğumuz için kullanıyoruz. Başka gideceğimiz yer yok. Bazen de insanlarla paran olmadığı için tartışıyorsun. '1 buçuk liradır' diyor. 1 lira veriyorsun, 'yok' deyip '50 kuruşu da ver' diyor. Tartışma yaşanıyor" diye konuştu.

"TEMİZ DE DEĞİL"

Tuvaletlerin hem ücretli hem de kirli olduğunu belirten Mustafa Öz ise, "Bence kesinlikle parasız olması lazım. Burada parasıyla girdim şimdi, hakikaten temiz de değil. Kesinlikle bedava olması lazım. Yaşlılarımız, çocuklularımız, parasız kimseler ne yapacaklar?" dedi.

"KAMU HİZMETİ OLMASI LAZIM"

Ücretli tuvaletleri mecbur kaldığında kullandığını söyleyen Mustafa Demirel de, "Tuvaletlerin belediyelerin kamu hizmeti olması lazım. Sıkışabiliyor adam ve belki parası olmayabilir. Ücretsiz olması daha doğal bence. Mesela ben sıkıştığım zaman benzinciye gidiyorum. Benzinciler ücretsiz diye oraya gidiyorum. Bazen de mecburen buraya geliyorum. Burası paralı. Ücretsiz olması kamu yararına daha güzel olur" diye konuştu.
DHA
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