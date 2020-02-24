Süper Lig'in yeni lideri Başakşehir
Başakşehir, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Süper Lig'de 23. hafta sonunda liderliğe yükseldi
|24 Şubat 2020 22:17
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Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Medipol Başakşehir'in penaltıdan bulduğu golle 1-0'lık üstünlüğü tamamlandı.
İkinci yarıda atılan karşılıklı goller sonrası mücadele 2-1 Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla Medipol Başakşehir liderliğe yükseldi.
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