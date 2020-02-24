Ankara'da cinsel istismar davasında iğrenç detaylar

Ankara'da kendisini 'psikiyatri ve paranormal uzmanı, sayik' olarak tanıtan Erol Tangut hakkında, suç tarihinde her ikisi de 16 yaşında olan E.B. ve A.A.'nın şikayeti üzerine, 'Dini inanç ve duyguların istismarı sonucu dolandırıcılık', 'çocuğa karşı basit cinsel istismar ve çocuğu karşı nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada psikologlar gözetimde ifadesi alınan mağdur A.A., sorunları nedeniyle annesi tarafından sanık Erol Tankut'un Ankara Ulus'ta bulunan bürosuna gittiklerini, ilk seansın ardından sanık Tankut'un, annesine, "Bu gece benim misafirim olsun, konuşacaklarımız var" dediğini ve annesinin de bunun kabul ettiğini söyledi.

Evde sanık Tankut'un, kendisine dini nikah kıydığını söylediğini ve cinsel istismarına uğradığını söyleyen A.A., "Olanları kimseye anlatmamamı söyledi. 'Anlatırsan helal harama dönüşür' dedi. Yanımızda kimse yoktu, dini nikahın nasıl olduğunu bilmiyordum.

Ertesi gün beni ofisinde anneme teslim etti" dedi. A.A.'nın annesi ve babası da sanıktan, dolandırıldıkları ve güvenlerini kötüye kullanarak kızlarına yönelik cinsel saldırı suçunu işlediği gerekçesiyle şikayetçi oldular.

'NİKAHI ANNENE SÖYLERSEN TEDAVİN OLMAZ'

Diğer mağdur E.B., annesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle metafizik hocası olarak bildikleri Erol Tankut'un ofisine gittiklerini, ilk seansın ofiste yapıldığını söyledi. O sırada annesinin yanında olduğunu belirten E.B., "İkinci seans sanığın evinde oldu. Bana 'sana zorunlu dini nikah kıyacağım, kabul ediyor musun' dedi. Ben de 3 kez 'ettim' diye cevap verdim.

Sonra mahrem yerlerime eliyle dokunup, 'nikahı annene söyleme söylersen tedavin olmaz, gözlerini kapat seni hipnoz edeceğim' dedi. Sonra annemi kötüleyip, istediği zaman onunla buluşmamı istedi" dedi.

3'üncü buluşmanın başka bir evde olduğunu ve burada da sanığın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirten E.B., şikayetçi olduktan sonra sanıkla görüşmediklerini söyledi. E.B. ve annesi N.E. de sanıktan şikayetçi olduklarını söylediler.

MAHKEME VERDİĞİ CEZADAN İNDİRİM UYGULAMADI

Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Şubat 2020'de görülen davanın karar duruşmasında, sanık Erol Tangut suçlamaları kabul etmeyerek beratını talep etti. Mahkeme, son sözünün ardından sanık Tangut'u, mağdur E.B.'ye yönelik 'hile ile zincirleme şekilde basit cinsel saldırı' suçundan 10 yıl, mağdur A.A.'ya yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 20 yıl, 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçunda 3 yıl 9 ay olmak üzere, toplam 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, verdiği cezada indirim uygulamadı.

3 SANIK BERAAT ETTİ

Tangut'un Ankara Ulus'ta bulunan ofisinde çalışan babası Halil Tangut, kızı Sacide Rabia Tangut, Adem Şahiner, İsa Bostancı, Nihal Özen ile Nadir Karataş hakkında da 'dolandırıcılık suçuna iştirak' suçundan 2018 yılında dava açıldı. sanıklar Adem Şahiner ve İsa Bostancı'ya 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verirken, aynı cezaya çarptırılan Halil Tangut hakkındaki hükmen açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.

Sanıklar Nihal Özen, Sacide Rabia Tangut ve Nadir Karataş ise beraat etti.