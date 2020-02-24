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Hakim ve savcılar yıpranma hakkı istedi

Yargıda Birlik Derneği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Hakim ve savcıların sorunları dile getirildi.
 24 Şubat 2020 22:29
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Hakim ve savcılar yıpranma hakkı istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Derneği Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Yargıda Birlik Derneği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Hakim ve savcıların sorunları dile getirildi. Yıpranma hakkı, atama ve liyakatla ilgili bir çok konu masaya yatırıldı.

İşte Yargıda Birlik Derneği'nin açıklamaları;

Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıya Adalet Bakanımız Sn. Abdulhamit Gül'ün yanısıra,Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Sn. Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan V. Sn. Mehmet Uçum,Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sn. Ahmet Karayiğit katıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Adalet teşkilatı içerisinde FETÖ terör örgütü başta olmak üzere terör örgütlerinin yol açtığı tahribatın hukuk zemininde önüne geçilmesinde tarihi bir misyon üstlenen Yargıda Birlik Derneği'nin, çoğulcu ve geniş tabanlı bir hareketin başarılı temsilcisi olduğuna özellikle vurgu yaparak, kanun çıkarmanın tek başına yeterli olmadığını, kanunların ancak tarafsız ve bağımsız iyi uygulayıcılar elinde hukuka ve adalete dönüştüğünü ifade etmişlerdir.

Dernek yönetim kurulu üyelerinin tek tek söz aldığı toplantıda yargının tüm sorunları, çözüm önerileri ile birlikte dile getirilmiş, Dernek başkanımız Sn. Ali Nevzat Açıkgöz ise; hakim ve Cumhuriyet savcılarına yıpranma hakkının tanınması, havalimanlarında meslek mensuplarının güvenliklerini esas alan ve meslek onurunu zedeleyen uygulamalardan kaçınılması, Adalet Bakanlığının öncülük yaptığı HSK'nın coğrafi teminatın sağlanması ile atamalarda kıdem ve Liyakat ölçülerini esas alan bölge sisteminin yenilenmesine ilişkin çalışmasının desteklenmesi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimleri karşısında duruş gösterip, özveriyle çalışan hakim ve savcılarımızdan arzu etmedikleri tayinlerle karşı karşıya kalanların mağduriyetlerinin öncelikle giderilmesi, yargıda birlik ruhuna uygun görevlendirmeler yapılması, Hakim ve Cumhuriyet savcılarının kamuda çalışan eşlerine hakim ve cumhuriyet savcılarının atanmalarına bağlı olarak doğrudan tayin imkanı tanınması gibi temel başlıklar altında yaptığı kapsamlı sunumdan sonra sunum dosyasını Sn. Cumhurbaşkanımıza takdim etmişlerdir.

Yargıda Birlik Derneği Ailesi olarak hüsn-ü kabullerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunarız.

Memurlar.Net
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