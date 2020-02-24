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Artvin'de iki okul deprem riski nedeniyle boşaltılacak

Artvin'de deprem riski taşıyan Gazi Ortaokulu için yıkım, Kemalpaşa Ortaokulu için de güçlendirme kararı alındı.
 24 Şubat 2020 23:00
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Artvin'de iki okul deprem riski nedeniyle boşaltılacak

Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, deprem riski nedeniyle yıkımına karar verilen Gazi Ortaokulu Toplantı Salonu'nda bir araya geldiği velilerin sorularını yanıtladı.

İl genelinde 25 bin öğrencinin eğitim gördüğü okullara yönelik hazırlanan deprem risk analiz raporunun tamamlandığını belirten Acar, Artvin'de iki okulla ilgili verilen kararın ellerine ulaştığını aktardı.

Acar, Gazi Ortaokulu'nun yıkılıp yeniden yapılması gereken okullar sınıfında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kemalpaşa ilçemizdeki Kemalpaşa Ortaokulu da güçlendirilerek eğitime devam edilecek okullar arasında bulunuyor. Bu iki okulumuzu en kısa sürede boşaltacağız. Mevcut okul binasını yıkıp buraya yeni bir Gazi Ortaokulu yapacağız. Bu nedenle geçici olarak bu okulumuzu kullanamayacağız. İnşallah yeni okulumuzu 2021-2022 eğitim-öğretim yılına yetiştireceğiz."

Acar, bu süreçte velilerden anlayış ve destek beklediklerini kaydetti.

Bazı velilerin, Artvin'in deprem bölgesi olmadığı gerekçesiyle yıkımın yıl sonuna ertelenmesi talebi üzerine, okulu kesinlikle boşaltmak zorunda olduklarını ve bu konuda riske giremeyeceklerini vurgulayan Acar, "Bakanlıktan ivedilikle boşaltın diye bir yazı geldi. Bizim inisiyatifimizde olan bir durum değil." dedi.

Öte yandan, deprem riskine karşı boşaltılacak okullardaki öğrencilerin, Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek uygun bir okulda eğitimlerine devam edeceği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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