1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte tutuklanan kaptan pilot'un ilk ifadesi

Tutuklanan kaptan pilot M.A'nın ifadesinden: Kule hiçbir şekilde 'inmeyin' diye talimat vermez. Biz almış olduğumuz verilere göre inip inmeme hususunda değerlendirme yaparız
 24 Şubat 2020 23:06
Yazdır
İşte tutuklanan kaptan pilot'un ilk ifadesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A'nın hakimlikte verdiği ifadenin detayları belli oldu.

Kendilerine 2-4 iniş pisti olacak şekilde rota verildiğini, İzmit üzerine kadar bu rotayı uyguladıklarını ancak, ardından hava koşulları nedeniyle "kaçınma" yaşadıklarını anlatan M.A. "Yeşilköy bizi Marmara Denizi üzerine doğru yönlendirdi. Pistin 0-6 olarak değiştiğini teyit etmek için Yeşilköy ile temas kurdum. Doğruladılar. Yalova hizalarında kuvvetli bir yıldırım uçağa çarptı. Bu önemli bir olaydır. Uçakta cihaz kaybına ve uçağın sisteminin bozulmasına sebep olabilir." ifadelerini kullandı.

Hava şartları nedeniyle direkt rota isteklerinin kabul edildiğini ve iniş için alçaldıklarını kaydeden M.A. "Yardımcı pilot, İngilizce olarak uçağa yıldırım çarptığını Pegasus firmasının teknik departmanına bildirdi." dedi.

Kaptan Pilot M.A. şöyle devam etti:

"Sabiha Gökçen'e iniş için Yeşilköy Sabiha Gökçen kuleye aktardı. Kule önümüzdeki trafiğin (uçağın) pisti pas geçtiğini söyledi. Kule bize bunu söylemiş ise de bizim inmememiz için bir sebep değildi. Kule de hiçbir şekilde 'inmeyin' diye talimat vermez. Biz almış olduğumuz verilere göre inip inmeme hususunda değerlendirme yaparız. Firma 15 knot'tan yüksek kuyruk rüzgarlarında inilmemesi gerektiğini belirtir. Olay günü uçağımın kuyruk rüzgarı 14 knot'tur. İnmemiz için bir engel teşkil etmez. Söz konusu limitler kalkış için de geçerlidir. Emniyetli bir şekilde inişimi yaptım. İniş pistin üçte birlik kısmında başladı. Sert bir iniş olmadı. Uçakta yavaşlama hissettim. Kullandığımız pist 06 pistiydi. Ancak pistin sonu 2-4 iniş pistinin yönündeydi. Bu nedenle bolca tekerlek izi vardı. Bu tekerlek izlerinin periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Yoksa kayganlaşmaya neden olur. Olay günü de bu nedenle uçağımın kaydığını düşünüyorum."

Kazada kendisinin de ağır yaralandığını ve 15 gündür hastanede olduğunu dile getiren M.A. "Benim buradaki kusurum yıldırım nedeniyle iniş hususunda emniyetli bir şekilde yere inmektir. Söz konusu değerler limit içerisindeydi. İnmemem için hiçbir sebep yoktu. İniş yaptıktan sonra sürat göstergem 57 knot'tu. Hızım normal sınırlardaydı. Taksi yolundan çıkış yapmam için otomatik freni bırakmam gerekiyordu ve ben bunu bıraktım. Bu sırada uçak kaymaya başladı." ifadelerini kullandı.

Kazada Sabiha Gökçen Meydan İşletmesi'nin kurallara uymamasının etkisi olduğunu savunan kaptan pilot M.A, şöyle devam etti:

"Pistin periyodik temizliği yapılmamıştır ve kaygan zemin oluşmuştur. Ayrıca pistlerde suyun drenajı için gerekli asfalt düzeni bulunmamaktadır. Ayrıca pistin sonunda stopway (pist sonu durma bölgesi) alanının bulunmaması ve devamında uçurumun olması bu kazanın meydana gelmesindeki hatalar zinciridir. Suçsuzum. Kusurum yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim."

- "İkaz edilmedim"

M.A. uçağın hızının arka rüzgar nedeniyle 84 knot olduğu, ayrıca kendiliğinden yavaşlamadığı farkedildikten 6 saniye sonra manuel olarak fren yapılmasının sorulması üzerine, "İniş yaptıktan sonra uçağın hızını takip etmem mümkün değildir. Bu görev yardımcı pilota aittir. Çünkü iniş yaptıktan sonra pisti takip etmem gerektiği için tüm anormalliklerin gözlemi yardımcı pilota aittir. Yardımcı pilot tarafından ikaz edilmedim. Bu nedenle 6 saniye sonra fark edince frenleme yapmış olabilirim." beyanında bulundu.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, kendisinden önce 2 uçağın hava muhalefeti nedeniyle pisti pas geçtiği bildirildiği halde, şüphelinin uçağı indirmede ısrarcı olması, kırıma uğrayan uçağın birinci pilotu olması, hava muhalefeti nedeniyle iniş sırasında hızın gerçekte 84 knot olduğunu görmesi ve zamanında frenleme yapması gerektiği halde 6 saniye gecikmeli fren yaparak kusurlu davrandığı gerekçeleriyle kaptan pilot M.A'nın tutuklanmasına karar verdi.

M.A. adliyede tamamlanan işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevine götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
600 bin liralık vurgun yapan şüpheli hakim karşısına çıktı
24 Şubat 2020 22:21		 Uçak kazasının kaptan pilotuna tutuklama istemi
24 Şubat 2020 18:34
'Ponzi Arzu'nun tutukluluğuna itiraza 'kaçma şüphesi' ile ret
23 Şubat 2020 16:12		 Tecavüzle suçlanan profesör davasında yeni detaylar!
23 Şubat 2020 15:56
Gazetecinin 'CHP'ye komplo kurduğu' iddialarına takipsizlik
22 Şubat 2020 16:44		 22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 49 şüpheli gözaltında
22 Şubat 2020 16:14
3 avukat ve 2 eski devlet memuru hakkında dava açıldı
20 Şubat 2020 19:51		 Leyla Aydemir cinayetinde gizli tanıktan şok iddialar!
20 Şubat 2020 19:31
Osman Kavala yeniden tutuklandı
19 Şubat 2020 22:53		 Üniversiteli Emel'in öldüğü kazada sürücüden şaşırtan sözler
19 Şubat 2020 19:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - 25 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Okul yöneticileri güvenlik soruşturması gerekçesiyle görevden alınabilir mi?00:00 - Ayda 300 TL'ye araba sahibi olun23:55 - Alkol denetimine takılan 1525 sürücüye ceza kesildi23:52 - İBB'nin çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor23:51 - Celal Çelik'in sıfırlama tapesi iddiası doğru mu?23:46 - Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu23:41 - 'Sende büyü var' tuzağına düştü, hayatı altüst oldu23:36 - Muğla Büyükşehir işçilerine yüzde 34 zam23:31 - Rektör açıkladı! Karabük Üniversitesinin ismi değişecek mi?
23:26 - Sokaklardaki gürültü kirliliğini sona erdirecek proje23:21 - 4,5 yaşında merak sardı, 6 yaşında usta oldu23:20 - Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'Erdoğan'a hakaret'ten hakim karşısına çıktı23:16 - Her 9 acil çağrıdan 8'si asılsız23:11 - Yıkılan evinin enkazından eşi ve 2 çocuğunu kurtardı23:06 - İşte tutuklanan kaptan pilot'un ilk ifadesi23:00 - Artvin'de iki okul deprem riski nedeniyle boşaltılacak22:54 - Statta maç izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Okul yöneticileri güvenlik soruşturması gerekçesiyle görevden alınabilir mi?
Ayda 300 TL'ye araba sahibi olun
25 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
ortalığı karıştırmak 2
haluk ulusoy'un derbi sonrası attığı tweet 1
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 13
pazartesi diyete başlamak 5
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 1
yolun ortasında şükür namazı kılan taraftar 2
filozof vs matematikçi 7
Tatil Yerleri 1
halil umut meler 4
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi 10 İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Engelli İşçi Alacak
TEİAŞ 9 Eski Hükümlü İşçi Alacak
TÜBİTAK 14 personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
Gaziantep Üniversitesi 8 temizlik işçisi alacak
2020 - 2021 Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru İlanı
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam