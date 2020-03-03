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MEB yine 'tüm öğrencilerin devamsız olması halinde ek ders ödenir mi?' sorusunu cevapladı

Tüm öğrencilerin devamsızlığı nedeniyle yapılamayan derslerin ücretlerinin ödenip ödenemeyeceği hususu sürekli olarak İl milli eğitimler tarafından sorulmakta MEB'de sürekli olarak her ile ayrı ayrı görüş yazısı yazmaktadır. MEB ya Ek Dersle İlgili Karar'da değişiklik yapılarak olumlu yada olumsuz olarak sorunu kökten çözülmeli yada bir genelge ile tüm illere "tüm öğrencilerin devamsızlığı nedeniyle yapılamayan derslerin ücretlerinin ödenemeyeceği" belirtilmelidir. Kamu gereksiz yere bu konuyla meşgul edilmektedir.
 03 Mart 2020 10:00
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MEB yine 'tüm öğrencilerin devamsız olması halinde ek ders ödenir mi?' sorusunu cevapladı

"MEB, tüm öğrenciler derse gelmediğinde oluşan ek ders sorununu artık çözmeli" başlıklı haberimizde; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay Onbirinci Dairesinin 19/6/2007 tarihli ve Esas No; 2007/341 sayılı Kararıyla Ek Dersle İlgili Karar'ın 12. maddesinin 1. fıkrasında geçen "öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla"ibaresinin yürütülmesinin durdurulduğuna yer vermiştik.

Danıştay Onbirinci Dairesince verilen bu kararın "Öğrenciler sınava/derse gelmese dahi bunun sorumluluğunun öğretmende olmadığını öğretmen sınav/ders için tüm hazırlıklarını yapmış olduğunu bu nedenle öğrenciler sınava girmese dahi ek ders ücretlerin ödenmesi gerekliliği bulunmaktadır." gerekçesine dayanarak eğitim kurumlarında tüm öğrencilerin devamsızlığı nedeniyle derslerin yapılamaması durumunda, görevli öğretmenlere ek ders ücretlerinin ödenmesi hususunda ek dersle ilgili kararda değişiklik yapılması gerektiğine vurgu yapmıştık.

Öğrenci devamsızlığı nedeniyle boş geçen derse giren öğretmene, ek ders ücreti ödenir mi? Öğrenci derse gelmezse, ek ders kesilir mi? Öğrenci özrü nedeniyle ders yapılamasa dahi, ek ders ücreti verilmesi gerektiğine dair mahkeme kararı Tüm öğrencilerin devamsız olması halinde ek ders ödenir mi?

Çünkü tüm öğrencilerin devamsızlığı nedeniyle yapılamayan derslerin ücretlerinin ödenip ödenemeyeceği hususu sürekli olarak İl milli eğitimler tarafından sorulmakta MEB'de sürekli olarak her ile ayrı ayrı görüş yazısı yazmaktadır.

Yukarıdaki haberimizde de yer verdiğimiz gibi, ya Karar'da değişiklik yapılarak olumlu yada olumsuz olarak sorunu kökten çözülmeli yada bir genelge ile tüm illere "tüm öğrencilerin devamsızlığı nedeniyle yapılamayan derslerin ücretlerinin ödenemeyeceği" belirtilmelidir. Kamu gereksiz yere bu konuyla meşgul edilmektedir.

Konu tekrar gündeme gelmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 17.02.2020 tarih ve 3478503 sayılı yazılarıyla, öğrencilerin okula gelmemeleri nedeniyle ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenler ile ek ders ücreti karşılığı ders okutanların söz konusu sürelere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin soruları cevaplandırmıştır.

İşte o görüş yazısı;

MEB'in görüş yazısında; Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16. maddesine ve 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" bölümünün "Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller" başlıklı 2. maddesine atıfta bulunarak, öğrencilerin okula gelmemeleri nedeniyle ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin, bu sürelere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmesinde bulunmuştur.

Aynı konu hakkında görüş soran bir sendikaya da MEB, aynı görüşü içeren cevap vermiştir.

İşte o cevabi yazı;

Cevabi yazının ekinde Muğla 1. İdari Mahkemesi kararı ve bu kararın Danıştay da onaylandığına dair onama kararına yer verilmiştir.

İşte o kararlar;

Görülen o ki; yukarıda yer verdiğimiz Danıştay Onbirinci Dairesinin 19/6/2007 tarihli ve Esas No; 2007/341 sayılı Kararının "Öğrenciler sınava/derse gelmese dahi bunun sorumluluğunun öğretmende olmadığını öğretmen sınav/ders için tüm hazırlıklarını yapmış olduğunu bu nedenle öğrenciler sınava girmese dahi ek ders ücretlerin ödenmesi gerekliliği bulunmaktadır." gerekçesi ile bu onama kararın gerekçesi uyuşmamaktadır. Danıştay bile bu konuda kararsız kaldığına görü sorunu çözmek yukarıda belirttiğimiz gibi MEB bürokrasisinin ve siyasetin görevi olacaktır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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