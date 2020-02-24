Rektör açıkladı! Karabük Üniversitesinin ismi değişecek mi?

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat üniversitenin adının Batı Karadeniz Teknik Üniversitesi olacağına yönelik çıkan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Rektör Polat, İHA'ya yaptığı açıklamada Karabük Üniversite'nin giriş kısmında yapılan tadilat çalışmaları nedeniyle sosyal medyada öğrencilerin üniversitenin isim değişikliğine giderek adının Batı Karadeniz Teknik Üniversitesi olacağını yönünde yaptığı paylaşımların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Özellikle son 2 gündür öğrencilerin mizah sayfalarında yaptıkları paylaşımların gerçekmiş gibi algılandığını ve bunun da haberleştirildiğini ifade eden Polat, " Üniversitemizin girişinde ve bazı bölümlerinde tadilat çalışması yapıyoruz. Girişte yer alan isimlerin kaldırılması sonucu sosyal medyada da sanki isim değişikliğine gidilip 'Batı Karadeniz Teknik Üniversitesi' adı alacağı yönünde paylaşımlar yapılmış. Hatta bu paylaşımlar hızla yayılınca bunun haberleştirildiğini gördük. Karabük Üniversite'sinin isminin değiştirilmesi gündem hiç yok. Biz Karabük Üniversitesi olarak dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında yer almayı başardık ve böyle bir isim değişikliği bizi en az 10 yıl geriye atar. Onun için böyle bir isim değişikliğini bizim kendimizin kabul etmesi bile mümkün değil. Sadece giriş kapımızda değişikliğe gittiğimizden öğrencilerimiz sanırım bir yanlış anlaşılma durumu ortaya çıkmış." dedi.

Safranbolu Sanat Üniversitesi gündemimizde

Öte yandan 3 fakülte ve bir meslek yüksekokulu bulunan Safranbolu'da Sanat Üniversitesi kurulmasının gündemlerinde olduğunu da kaydeden Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, " Safranbolu ilçemiz UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunuyor. Turizm ve sanatın her anını yansıtıldığı Safranbolu'da 3 fakülte ve bir meslek yüksek okulumuz bulunuyor ve uzun süredir gündemimizde olan Safranbolu Sanat Üniversitesi'nin kurulması için milletvekillerimizle istişarelerimiz sürüyor. İnşallah 4 yıl önce gündemimize aldığımız ve yol haritasını belirlediğimiz Safranbolu Sanat Üniversitesini kentimize kazandırmayı hedefliyoruz" diye kaydetti.