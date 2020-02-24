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Muğla Büyükşehir işçilerine yüzde 34 zam

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 336 kadrolu işçinin 2020-21 ve 2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Genel İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş arasında imzalandı.
 24 Şubat 2020 23:36
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Muğla Büyükşehir işçilerine yüzde 34 zam

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 336 kadrolu işçinin 2020-21 ve 2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Genel İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş arasında imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde iki taraf da üç yıllık zam oranında yüzde 34 oranında anlaşma sağladı. Buna göre 2020 yılı için yüzde 14, 2021 ve 2022 yılları için de336 işçiyi kapsayan toplu sözleşme gereği yüzde 10 artış ile üç yıllık toplamda yüzde 34 artış sağlandı. Buna göne 2020 yılı en düşük işçi maaşı 3 bin 740 TL'ye, 2021 yılında 4 bin 162 TL'ye ve 2022 yılında ise 4 bin 617 TL oldu. Belediye tarafından kadrolu işçilere 2021 ve 2022 yılları için enflasyonun yüzde 10'u geçmesi durumunda yüzde 2'ye kadar olan enflasyon farkı verilecek.

Genel İş Sendikası Şube Başkanı Uzay Kocabaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e teşekkür ederken, Başkan Gürün de hizmet üretmek için göreve geldiklerini söylerken, işçilerin de bu hizmet üretiminde kendilerinin yol arkadaşı olduğunu söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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