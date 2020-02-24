'Sende büyü var' tuzağına düştü, hayatı altüst oldu

Antalya'da 'Sende ölüm büyüsü var' diyerek dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yapmak ve cinsel saldırı suçundan toplam 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Tali Yüksel Yeşilot'un mağdur ettiği kadın konuştu. Şiddetli sağlık sorunları yaşadığını ifade eden mağdur E.O.,, "Bize içirdikleri sulardan dolayı açıklanamayan halüsinasyonlar gördük, bedensel ve ruhsal acılar çektik. Sağlık sorunlarımın tıbben bir açıklaması yapılamadı. Beynen ve bedenen ciddi bir uyuşma sürecine girdik. Çektiğimiz acılardan faydalanarak bizden maddi, manevi yararlanmaya başladı" dedi.

Antalya'da 'Sende ölüm büyüsü var' diyerek ve 'cin çıkarma' seansları düzenlediğini söyleyerek birçok kişiden haksız kazanç sağlamak, 'basit cinsel saldırı', 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot'a toplamda 75 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların herhangi bir pişmanlık göstermemeleri nedeniyle kararda hiçbir indirimde bulunmayan mahkeme heyeti, Tali Yüksel Yeşilot'u mağdurlar S.O., F.G., S.O., İ.O., E.O., E.O., H.Ş., H.Z.G., F.U.'yu milyonlarca lira dolandırmaktan 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçundan 19 yıl hapis cezasına, E.O., H.Ş., F.U. ve H.Z.G.'ye yönelik nitelikli ve basit cinsel istismar eylemlerinden dolayı 56 yıl cezaya çaptırdı. Toplamda 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Yeşilot'un eşi Öznur Yeşilot ise 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Mağdurlardan E.O., avukatı Fatih Kalelioğlu ile birlikte açıklamalarda bulundu.

"Bende ölüm büyüsü olduğunu söylemiş"

İngiltere'de yaşadığını ifade eden E.O., sanıkla 2015 yılında Antalya'da ailesinin vasıtasıyla tanıştığını söyledi. E.O., "O dönemlerde tıbben açıklanamayan sağlık sorunlarım ve öksürüklerim vardı. Sanık aileme bende 'ölüm büyüsü' olduğunu söyleyerek onları panikletti. Bunun üzerine Antalya'ya gelerek ailemin baskısıyla sanığın düzenlediği seanslara dahil oldum. Bu seanslar sürecinde dualı olduğunu iddia ettiği sular vererek, beni manevi anlamda tedavi ettiğini ileri sürdü. Bu süreçlerde ilk başta kendimi iyi hissetmeme rağmen sonra daha şiddetli sağlık sorunları yaşamaya başladım. Sağlık sorunlarımın tıbben bir açıklaması yapılamadı. Beynen ve bedenen ciddi bir uyuşma sürecine girdik. Bu süreçte sanık bizden maddi, manevi yararlandı. Çektiğimiz acılardan faydalanarak bizden maddi, manevi yararlanmaya başladı. Biz bu süreci tam olarak algılayamamıştık. Akrabaları tarafından yapılan uyarılar sonucunda öyle bir tuzağın içerisine çekildiğimizi öğrendik" dedi.

"Açıklanamayan halüsinasyonlar gördük, acılar çektik"

İnsanların kendisine 'Nasıl inandırıldınız?' diyerek tepki göstereceğini dile getiren E.O., "Bu süreç öyle bir süreçti ki inandırmak için aşama aşama büyük bir organizasyon olarak ilerlediler. Bize verdikleri sulardan dolayı açıklanamayan halüsinasyonlar gördük, bedensel ve ruhsal acılar çektik. Suların içerisinde kimyasal madde olduğunu düşünüyoruz. Sanığın adli geçmişi olduğunu, Ermenek'te birçok kadına bu şekilde rahatsızlıklar vererek maddi ve manevi istismar ettiğini öğrendik ve bu dava sürecinde benim dışımda birçok kadına aynı suçları işlediğini ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.

E.O, Türk adaletini tebrik ederek, sanıklar hakkında verilen karardan memnun olduğunu kaydetti.

"En yüksek ceza verildi"

Mağdurun avukatı Fatih Kalelioğlu ise, müvekkilinin yaklaşık 1 buçuk yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyledi. Kalelioğlu, "Bunun neticesinde sanıklar hakkında 'dini inançları istismardan kaynaklı dolandırıcılıktan' bizi manevi olarak tatmin eden ciddi bir ceza verildi. Gerek benim müvekkilime, gerekse diğer müştekilere sanığın cinsel saldırı suçundan dolayı yine bizi manevi olarak tatmin eden hapis cezası verildi. Hukuk mücadelemiz bir buçuk yıldan fazla sürdü. Güzel sonuçlandı. Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla bu konuyla alakalı verilen en yüksek cezalardan birisi Antalya'da verildi" diye konuştu.