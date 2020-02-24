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İBB'nin çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor

Normal zamanlarda 3,5 TL gece saatlerinden itibaren 7 TL
 24 Şubat 2020 23:52
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İBB'nin çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin metroda gece 00.30'dan itibaren uygulamaya koyduğu çift tarife vatandaşlar tarafından büyük tepki çekmeye devam ediyor. Çift tarifenin bütçelerini zorladığını belirten vatandaşlar tek tarifeye dönülmesi için İBB'ye çağrıda bulundu. İstanbul'da normal zamanlarda 3,5 TL olan metro kullanımı gece saatlerinden itibaren 7 TL olarak uygulanıyor.

İBB tarafından 30 Ağustos 2019 tarihi itibari ile başlanan gece metrosunda çift ücret tarifesi uygulanıyor. 3,5 TL olan tek biniş yerine kullanıcıların kartından 7 TL kesiliyor. İBB tarafından uygulanmaya başlanılan gece tarifesi Cuma'yı Cumartesi'ye ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan geceler ile resmi tatil günleri öncesindeki gecelerde, 20 dakika sefer aralığında gerçekleştiriliyor. Gece sefer tarifesinin başlangıcı olan saat 00:30 itibari ile turnikelerden geçiş için kart okuması yaptırıldığında ilgili kartın dahil olduğu tarife üzerinden çift geçiş ücreti tahsil ediliyor.

Vatandaşın bütçesini zorluyor

Yaklaşık 6 aydır uygulanmakta olan çift tarife ise vatandaşlardan büyük tepki çekmeye devam ediyor. Çift tarifenin bütçelerini çok zorladığını belirten vatandaşlar, durumun bir an önce düzeltilmesi çağrısında bulundu. Çift tarife yüzünden gece işine giderken metroları kullanmadığını belirten vatandaşlar, durumun tek tarifeye indirilmesini istedi.

Metrobüste zam oyunu sonradan ortaya çıktı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İBB'nin ulaşıma aldığı yüzde 35 oranındaki zammın metrobüs durakları arasında farklı uygulandığı ortaya çıkmıştı. Daha önce 1-3 durak arası sabit 1.95 TL olan ücret tarifesi yeni zamla birlikte birinci durakta 2,5 TL, ikinci durakta 3 TL, üçüncü durakta 3.5 TL olarak uygulanmaya başlandı. Böylece 1-3 durak arasında zam oranı yüzde 79 olarak ölçüldü. Zammın üzerinden 14 gün geçmesine rağmen İBB'den bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar ise 14 günlük süre zarfında kartlarından fazladan kesilen ücretlerin ödenmesini talep etti.
İhlas Haber Ajansı
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