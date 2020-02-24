Alkol denetimine takılan 1525 sürücüye ceza kesildi
|24 Şubat 2020 23:55
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Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde 21-22 Şubat'ta eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde 1525 sürücünün alkol ve 7 sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 59 bin 329 sürücünün teste tabi tutulduğu 21-22 Şubat'taki alkol etkisinde araç kullanımına yönelik denetimlerde, 1067 araç trafikten men edildi, 1444 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 6 bin 867 trafik kuralı ihlali yapıldığı belirlendi.
Denetimlerde, alkol etkisinde olduğu tespit edilen 1525 sürücü ile uyuşturucu etkisinde olduğu belirlenen 7 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Ayrıca, yılbaşından itibaren 1 milyon 41 bin 588 aracın teste tabi tutulduğu, 28 bin 134 sürücüye alkol etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldığı kaydedildi.
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