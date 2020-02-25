Bursa'daki metro hattını Ulaştırma Bakanlığı yapacak
|25 Şubat 2020 02:04
|Yazdır
Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Bursa'daki "Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı"nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak
İşte 25 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:
Karar Sayısı: 2150
Ekli "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
EHİR İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ, METROLAR VE BUNLARLA İLGİLİ TESİSLERİN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINCA ÜSTLENİLMESİ, DEVRALINMASI VE TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP DEVRİ İLE İLGİLİ ŞARTLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
MADDE 1- 25/10/2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararın ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"ğ) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait projeler:
1) Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı."
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bir ülkede Din Hizmetleri Müşavirliği kuruldu
25 Şubat 2020 02:08
|Alkol denetimine takılan 1525 sürücüye ceza kesildi
24 Şubat 2020 23:55
|Her 9 acil çağrıdan 8'si asılsız
24 Şubat 2020 23:16
|Devletin imkanları depremzedeler için seferber edildi
24 Şubat 2020 20:56
|Mardin'de 'koronavirüs' iddialarına yalanlama
24 Şubat 2020 19:53
|Bu ilçede bütün idareciler öğrencilerle beraber kitap okuyor
24 Şubat 2020 19:40
|200 milyon dolarlık projenin 'kaçak' bölümleri yıkıldı
24 Şubat 2020 19:20
|Gaziantep Havalimanı Başmüdürü görevinden alındı
24 Şubat 2020 18:30
|THY, İran seferlerini iptal etti
24 Şubat 2020 15:02
|Üniversite mezunlarına kamuda staj imkanı geliyor
24 Şubat 2020 13:39