Bir ülkede Din Hizmetleri Müşavirliği kuruldu
Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Kuveyt'te Din Hizmetleri Müşavirliği kuruldu
|25 Şubat 2020 02:08
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