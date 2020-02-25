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Bir ülkede Din Hizmetleri Müşavirliği kuruldu

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Kuveyt'te Din Hizmetleri Müşavirliği kuruldu
 25 Şubat 2020 02:08
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Bir ülkede Din Hizmetleri Müşavirliği kuruldu

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Kuveyt'te Din Hizmetleri Müşavirliği kuruldu

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Memurlar.Net
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