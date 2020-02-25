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Cumhurbaşkanı yurtdışına gidiyor, Fuat Oktay vekalet edecek

 25 Şubat 2020 02:11
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Cumhurbaşkanı yurtdışına gidiyor, Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'a gidecek. Dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OCumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'a gidecek. Dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecekktay vekalet edecek

İşte Resmi Gazetede yayımlanan karar:

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI 24 Şubat 2020
66836956-140.01-9049

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
25 Şubat 2020 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY vekalet edecektir.
Bilgilerinize sunarım.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Memurlar.Net
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