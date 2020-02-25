Cumhurbaşkanı yurtdışına gidiyor, Fuat Oktay vekalet edecek
|25 Şubat 2020 02:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'a gidecek. Dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OCumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'a gidecek. Dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecekktay vekalet edecek
İşte Resmi Gazetede yayımlanan karar:
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI 24 Şubat 2020
66836956-140.01-9049
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
25 Şubat 2020 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY vekalet edecektir.
Bilgilerinize sunarım.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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