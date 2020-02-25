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Soylu, 'Arka Sokaklar'ın Bekçi kısmını paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisindeki bekçi sahnesini Twitter hesabından 'Eyvallah Rıza Baba' diyerek paylaştı.
 25 Şubat 2020 02:35
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Soylu, 'Arka Sokaklar'ın Bekçi kısmını paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba'nın bekçilerle ilgili olan bölümünü Twitter hesabından 'Eyvallah Rıza Baba' açıklamasıyla paylaştı.

Arka Sokaklar'ın bir önceki bölümünde yer alan polis ve bekçi arasındaki diyalog Twitter'da tepki toplamıştı. Birçok kişi bekçilerin küçük düşürüldüğünü söyleyerek gerekli işlemlerin yapılması için İçişleri Bakanlığı'na seslenmişti.

Dizinin Sevgililer Günü'nde ekrana gelen bölümünde polis memuru Arda, sevgilisiyle otomobilinde otururken bekçiler gelerek kimlik kontrolü yapmak istiyordu. Görüntülerde, otomobilin camını tıklatan bekçi, Arda'ya "Hoop hayrola", "İner misin aslanım arabadan", "Gel bakalım delikanlı şöyle", "Uzatma aslanım kimlik çıkart" diyordu.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı kısım
Memurlar.Net
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