Soylu, 'Arka Sokaklar'ın Bekçi kısmını paylaşımı
|25 Şubat 2020 02:35
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba'nın bekçilerle ilgili olan bölümünü Twitter hesabından 'Eyvallah Rıza Baba' açıklamasıyla paylaştı.
Arka Sokaklar'ın bir önceki bölümünde yer alan polis ve bekçi arasındaki diyalog Twitter'da tepki toplamıştı. Birçok kişi bekçilerin küçük düşürüldüğünü söyleyerek gerekli işlemlerin yapılması için İçişleri Bakanlığı'na seslenmişti.
Dizinin Sevgililer Günü'nde ekrana gelen bölümünde polis memuru Arda, sevgilisiyle otomobilinde otururken bekçiler gelerek kimlik kontrolü yapmak istiyordu. Görüntülerde, otomobilin camını tıklatan bekçi, Arda'ya "Hoop hayrola", "İner misin aslanım arabadan", "Gel bakalım delikanlı şöyle", "Uzatma aslanım kimlik çıkart" diyordu.
İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı kısım
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