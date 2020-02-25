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İstanbul'da, 13 ilçe milli eğitim müdürü değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da 13 ilçe milli eğitim müdürlüğüne değişikliğe gitti
 25 Şubat 2020 03:04
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İstanbul'da, 13 ilçe milli eğitim müdürü değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da bazı ilçe milli eğitim müdürlerini değiştirdi. Silivri İlçe Milli Eiğtim Müdürlüğüne Beylikdüzü Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Müdürü olarak görev yapan Zekeriya Artar atandı

İstanbul ilinde İlçe Milli Eğitim Müdürü diğer atamaları ise şu şekilde oldu:

-Adalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Kartal Sabri Taşkın ilkokulu Müdürü Neşe Vural atandı.

-Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasip Turhan atandı.

-Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Üsküdar Acıbadem Türk Telekom Şehit Mete Sertbaş Ortaokulu Müdürü İsmail Günday atandı.

-Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Erşahin atandı.

-Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Zeytinburnu Merkez Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Çoşkun atandı.

-Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Asım ve Nurhan Kocabıyık Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Tayfun Özyolcu atandı.

-Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Üsküdar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burhan Bayrak atandı.

-Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gaziosmanpaşa halk eğitim merkezi müdürü Alper Asım Özer atandı.

-Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Usta atandı.

- Güngören İiçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Güngören Tuncay Azaphan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ferhat Öztürk atandı.

-Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şişli Bilim Ve Sanat Merkezi Müdürü Hüseyin Özcanlar atandı.

-Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Maltepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Volkan Pullu Atandı.
Memurlar.Net
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