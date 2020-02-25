Çin'de Vuhan İran'da Kum

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hiçbir ciddi tedbir almayan İran, salgına teslim oldu. İran resmi makamları gizlemeye çalışsa da Kum'da çıkan virüs 11 şehire yayıldı. Tahran hala ciddi önlem almadığı için virüs, Afganistan, Irak, Suriye, Lübnan ve Türkiye başta olmak üzere tüm bölge için ciddi tehdit oluşturmaya başladı.

MERKEZ ÜSSÜ KUM

İran'da 'koronavirüs alarmı' kırmızı seviyeye çıktı. İran rejiminin sembol şehri Kum, Çin'in Vuhan eyaleti gibi virüsün merkez üssü oldu. İran resmi makamları çoğu Kum'da olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini 64 kişide de virüs tespit edildiğini açıklasa da bağımsız basın yayın organları durumun çok daha kötü olduğunu ifade ediyor.

11 ŞEHİRE YAYILDI

İddialara göre Kum'un yanı sıra Tahran, Markazi, İsfahan, Gilan, Mazandaran, Hamedan, Kazvin, Alborz, Tebriz ve Gulistan'ta da korona vakası tespit edildi. Virüse rağmen İran'da önlemler hala yetersiz. Tüm dünya, Çin'e aktarmalı uçak seferlerini durdururken İran seferlerine hala devam ediyor. Virüs 11 şehire daha yayıldıktan sonra okullar tatil edildi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararlaştırıldı, sinema ve tiyatrolar kapatıldı.

MORAL BOZULURMUŞ!

Virüsün bulaşma hızını artıran ise her gün on binlerce Şii'nin ziyaret ettiği türbeler oldu. İran, Irak ve Suriye'den binlerce Şii'nin ziyaret ettiği türbeler düne kadar açıktı. Kum Cuma imamı Muhammed Sayidi, "Türbeyi kapatmak kötü bir mesajdır, halkımızın morali bozulur, halkımız türbeye sığınarak moral alıyor" diye açıklama bile yaptı.

Türkiye'nin 'Kum kentini karantinaya alın' önerisini reddeden İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, kendi ülkesinden de benzer talepler gelince "Bizim halkımız çok kültürlüdür, bilinçlidir. Kendisi riayet eder ve dışarı çıkmaz" diyerek açıklama yaptı. İran Meclisi de dün koranavirüs için acil toplandı. Kapalı oturumda konuşan Kum Milletvekili Ahmet Emirabadi, Kum'da virüsün 3 hafta önce tespit edildiğini belirterek, "Kum kentinde son 2 haftada Kovid-19 nedeniyle 50 kişi öldü. Sağlık Bakanı kusurludur" dedi. Emirabadi, resmi açıklamanın geç yapıldığını öne sürdü.

KUMLU VEKİL İSYAN ETTİ

Emirabadi şunları kaydetti: "Mücadelede yetersiz kalındı. Kum'da durum iyi değil. Virüs bulaşmış hastalarla ilgilenen hemşirelerde hastalıktan korunacak özel giysi bulunmuyor. Hastalığı tespit edecek yeterli kit bulunmuyor. Birçok eczanede maske dahi yok. Kum'da 250 kişi karantinaya alındı. Sağlık Bakanı'nından Kum kentinin karantina altına alınmasını talep ettim. 'Halka neden yalan söylüyorsunuz? diye sordum." Emirabadi, ölenlerin listesi kimlik bilgilerinin de elinde olduğunu söyledi.

ORTALIK KARIŞTI

Kum Milletvekili bu sözlerden kısa bir süre sonra fenalık geçirerek Meclis Acil Servisi'ne kaldırıldı. Emirabadi'nin de koronavirüs kaptığı bu nedenle Meclis'te oturduğu sandalyenin dezenfekte edildiği iddia edildi. Karantinaya alınmak istenen vekil Emirabadi, bu durumu kabul etmeyerek evine döndü.