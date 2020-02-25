Siyaset Akademisinde ilk ders Erdoğan'dan

Şimdiye kadar yaklaşık 75 bin kişinin eğitim gördüğü akademiden mezun olan bu kişiler arasında siyasetin en üst noktasında görev almış ve almaya devam eden milletvekilleri, il başkanları ve genel başkan yardımcıları bulunuyor.

İlkeli bir siyaset anlayışını tüm topluma yaymayı hedefleyen akademiye bu yıl Türkiye genelinde 12 bin kişi başvuruda bulundu. 38 ilde açılacak olan 19'uncu dönem akademinin başvuru süreci tamamlandı. Perşembe günü başlayacak olan eğitimler, 8 hafta boyunca devam edecek. Yüz yüze gerçekleşecek olan eğitimlerin yanı sıra kursiyerler 4 saat online eğitim de görecek.

BİRİNCİYE KUDÜS SEYAHATİ

Önceki dönemlerden farklı olarak, bu dönem akademiyi dereceye girerek tamamlayan katılımcılara ödül olarak ilk kez gezi programı hediye edilecek. Türkiye birincisine Kudüs, ikincisine Balkanlar ve üçüncüsüne Endülüs gezisi verilecek. Akademide katılımcılar etkili yönetim teknikleri, kişisel gelişim, siyasette stratejik iletişim, anayasa hukuku, dijital dünya, toplumsal yapı ve aile kurumu, yerel yönetimlerde dönüşüm ve tecrübe paylaşımı, irfan dersleri, AK Parti dönemi dış politika, yerli ve milli ekonomi politikaları, yerel yönetimlerde değişim, Avrupa'da yükselen milliyetçilik, İslamofobia ve yabancı düşmanlığı gibi konularda eğitim alacak.

Fazlı Şahan