Sanal asistanın gözü parada

Yapay zeka uygulamaları hayatımızda her geçen gün daha fazla yer alırken, reklamcılığın kuralları da değişiyor. Son yıllarda internete ağırlık veren reklam faaliyetleri şimdilerde mobil asistana yöneliyor. Şirketlerin hedefinde, günlük hayatımızı şekillendirmeye başlayan yapay zeka var. Çoğumuz bir yere giderken navigasyonu açıyor, en iyi yemek mekanlarını, en fazla beğeni toplayan filmleri telefonumuzdaki asistana soruyoruz.

GÜNDELİK HAYATA YÖN VERİYOR

Apple Siri, Amazon Alexa, Google asistan ve dahası hayata online bağlanmamızı sağlıyor. Araba kullanırken, elleriniz doluyken veya hareket halinde olduğunuzda sizin için arama yapabilir ya da mesaj gönderebiliyor. Ona seslenmeniz ve istediğinizi yöneltmeniz yeterli. Kalanı kendi hallediyor. Bizler bu tarz sistemlerin etkisi altına daha fazla girdikçe şirketlerin de eli boş durmuyor. Reklamcılar ürün ve hizmetlerini tanıtmak için yapay zeka uygulamaları ile işbirliğine gidiyor.

REKLAM BÜTÇESİNE GÖRE ÖNERİ

Yani reklamı bir diziye, Youtube videosuna, internet sitesinin bir köşesine yerleştirmiyor. Onun yerine parayı asistanınıza veriyor. Yemek için en uygun yeri sorduğunuzda asistanınız aldığı ücrete göre sizi yönlendiriyor. Bu sistem hayatımızda yeni olsa da yakın zamanda daha fazla karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Teknoloji uzmanları, bu duruma alışmamız ve dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü alışverişimiz, harcamamız, zevklerimiz ve günlük aktivitemiz asistanlar tarafından planlanıyor ve doğruluğu şüpheli. Bunun oranı arttıkça yönlendirme şekli reklam gelirlerine göre olacak. Örneğin herhangi bir arama motorunda üstlerde çıkmak isteyen firma nasıl, reklam satın alıyorsa, asistan tarafından tercih edilme amacındaki şirketler de ona para ödemek durumunda kalacak.

Beyaznet Firması Teknik Koordinatörü, Akgün Yardımcı'ya göre, asistanlar, pek çok veri toplayacak ve kurumlara farklı verileri aktaracak. Bu durumun tüketiciye özel reklamı yaygınlaştıracağını belirten Yardımcı, sürecin veri güvenliğini gündeme getirdiğini hatırlatıyor.

RADYODAN ÖZEL KOMUT

Bu cihazların veya yazılımların güvenliği aşmak ya da cihaz sahibinin talep etmediği şeyleri yaptırmak için kullanıldığına dair de pek çok örnek olduğunu belirten Yardımcı, "Son dönemde özellikle radyolarda yayınlanan bazı reklamlar tam da bu durumdan yararlanıyor. Bizim duyamadığımız ama bu asistanların duyabileceği komutlar ile bu asistanlara bir şeyler yaptırılması çok uzak bir olasılık değil" diyor. Ses kayıtlarını alarak merkezlerine aktaran bu uygulamaların güvenlik sorunu da tartışılıyor.

Cep telefonum beni dinliyor mu?

BeyazNet Teknik Koordinatörü Akgün Yardımcı, ülkemizde giderek gelişen sistemle ilgili "Konuşmaları yanlış yorumlayarak siparişler veren ya da ev ortamındaki konuşmaları hatta binlerce konuşma örneğini üçüncü şahıslara gönderen dijital asistanlara ilişkin pek çok haber var, Alexa & Amazon Echo GİBİ" diyor ve güvenlik tehdidine karşı uyarıyor.

Orhan Orhun Ünal