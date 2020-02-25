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Masonların hedefi milletleri dinsizleştirmek

Masonluğun başlıca siyasi rolü, kendi yayınlarında açıkça 'dinle mücadele' olarak tanımlanıyor. DP Afyon Milletvekili Gazi Yiğitbaşı, 1951 tarihli Meclis konuşmasında, bir mason yayınından şu cümleleri aktarıyor: Her mason, laikliğin bir misyoneridir. Masonlar çocuklarını dinden uzak tutmalılar.
 25 Şubat 2020 07:15
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Masonların hedefi milletleri dinsizleştirmek


Yahudi faşizmi olarak bilinen Siyonizm'in hizmetkarı olan masonlar, dünyanın ve Türkiye'nin en tehlikeli cemaati olma özelliğini dün olduğu gibi bugün de sürdürüyor. AK Parti iktidarı ile kısmen daha sessiz ve derinden yürütülen faaliyetlerin, 31 Mart seçimleri sonrasında yeniden görünür kılındığı dikkatlerden kaçmıyor.

İskoç mason ritinin çürük ipine sıkı sıkıya bağlı olan yerli ama gayri milli masonlarla ilgili olarak, DP Afyon milletvekili Gazi Yiğitbaşı TBMM kürsüsünden yürekli bir şekilde haykırıyordu. "Bu mason derneğinin kökü dışarıda ve İskoçya'dadır" diyen Yiğitbaşı, Mason Mustafa Saffet'in dokuzuncu dereceye yükseltilmesi ile ilgili belgeyi gösterip okuyarak, Yeni Şafak'ın yayınlarında da olduğu üzere masonları telaşlandırıyordu.

"Hedefimiz Allah'sız ve dinsiz bir hükümet kurmaktır. Hakiki insanlığa giden tek yol dinsizlik ve imansızlıktır" diyen Fransız mason Franklen'in rezilane sözlerinin "Allah'sızlık dünya kahramanlarının ve beşeriyetin en şartlı unvanlarındandır. Dünyayı düzeltmek için kökleri unutanlarla, insanı düşünerek Allah'ı unutanlar var olsunlar" şeklindeki şeytani sözlerini de haykırmıştı Yiğitbaşı TBMM kürsüsünden...

"Masonluk, din ve anane aleyhinde bulunan yegane teşkilattır. Masonluğun siyasi rollerinden başlıcası, dinle mücadeledir" şeklindeki sefih cümleler mason dergisi Agamba'da yayınlanır. Masonların 1950 tarihli bir başka neşriyatında ise Türkiye'nin yakın tarihini özetleyecek şu cümleler yer alır: "Her mason, laikliğin bir misyoneridir, masonlar çocuklarını dini inanışlar ve ibadetlerden uzak tutmalılar. Bu amaçlar için medyayı olabildiğince kullanmalılar."

KARANLIK İŞLER MERKEZİ

DP Afyon milletvekili Gazi Yiğitbaşı, 1951 yılında Masonların gerçek yüzünü ifşa için büyük mücadelesini amansız şekilde sürdürür. TBMM kürsüsünden yaptığı ve konuşmasının bir bölümünü önceki gün neşrettiğimiz Yiğitbaşı, sözlerini şu tarihi cümlelerle sürdürür:

"Bu dernekte, mürit, çırak, müptedi, birader, üstadı muhterem, maşrıkı azam gibi çeşitli rütbeler, 1'den 33'e kadar dereceler, karanlıkta gizli yeminler, teslise işaret olan hurufat arasındaki üç noktalar, şifreye benzeyen harfler, anlaşmak ve tanışmak için müsamaha sırasında baş parmakla diğerinin şahadet parmağı üzerine üç darbe vurarak tanışmayı temin etmek, nüfuzlu vekil ve bakanlar, mütefekkirler ve ilim adamları vasıtasıyla devlet idaresini ele geçirip hakimiyeti masoniyeyi tesis etmek, gizli maksatlar taşımanın delilleri sayılmaz mı? Türk'ün kanunlarında yeminleri tayin edilmiş olduğu halde Hazreti Süleyman'ın mabedini yapan Hıram ustanın duvarcı ustalığı alet ve edevatı olan gönye, cetvel, şakul, kürek, balta gibi alat üzerine yemin etmek, gizlilik ve ayrılık manasını taşımaz mı?

Kemal Özer

Anadolu Ajansı
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