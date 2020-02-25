1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HDP'de ittifak dizaynı

Siyasette "üçüncü ittifak" tartışmaları sürerken HDP'de ilginç bir gelişme yaşandı. Eşbaşkan Sezai Temelli gitti, yerine Mithat Sancar geldi. Böylece Figen Yüksekdağ ve Temelli'nin temsil ettiği "radikal Türk solu" tasfiye edilmiş oldu. Millet İttifakı'nda bulunan İyi Parti karar aşamasında, CHP-HDP ittifakının geleceği ise merak ediliyor.
 25 Şubat 2020 07:31
Yazdır
HDP'de ittifak dizaynı

Ankara'da siyaset kulisleri hareketlendi. Millet İttifakı'nda CHP'nin gizli ortağı HDP'nin önceki gün Ankara'da yapılan 4. Olağan Kongresi'nde sürpriz bir değişim yaşandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin yerine Mithat Sancar aday gösterildi. Eş Genel Başkanlardan Pervin Buldan görevine devam ederken, Sancar yeni Eş Genel Başkan seçildi. Yaşanan değişiklik HDP'de Türk solunu tasfiye olarak değerlendirildi. Figen Yüksekdağ ve Sezai Temelli ile devam eden aşırı sol akımı, Sancar'ın Eş Genel Başkanlığa seçilmesiyle kırıldı. HDP'de Türk solunu tasfiye çalışmaları 'siyaseti yeniden dizayn çabası' şeklinde yorumlandı. İYİ Parti'de başlayan istifalar ve HDP'nin

CHP'ye yaptığı 'şeffaflık' çağrısının ardından söz konusu tasfiyenin gelmesi dikkat çekici bulundu.

BULDAN'DAN CHP'YE MESAJ

CHP'nin gizli ortağı HDP'den gelen 'şeffaf ittifak' çağrısı üstü örtülü biçimde yinelendi. Daha önce bir mülakatında CHP'den açıkça söz eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bu kez kongrede yaptığı konuşmada çağrısını net bir adres vermeyerek 'demokrasi ittifakı' mesajı ile sürdürdü.

HDP'den üst üste gelen çağrılara CHP'den gelecek yanıt beklenirken, yönetim de suskunluğa büründü. Beklenen açıklama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan isim vermeden HDP'ye yeşil ışık yaktığı bir demeci ile geldi. Kılıçdaroğlu, "Ben zaman içinde demokrasi için kurduğumuz ittifakın büyüyeceği kanısındayım" demekle yetindi. Bu cevabın HDP'yi tatmin edip etmeyeceğini ise önümüzdeki dönem gösterecek.

Pervin Buldan'dan CHP'ye ittifak mesajı: İnsanlar kimin, kiminle ittifak yaptığını bilmeli

Pervin Buldan'dan CHP'ye ittifak mesajı: İnsanlar kimin, kiminle ittifak yaptığını bilmeli
HDP'den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP'ye çağrı geldi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan katıldığı bir programda ittifakın gizlenmemesi gerektiğinden bahsederek, "En azından İstanbul seçimini kazanmak adına bir seferliğe mahsus olmak üzere biz bunu kabul ettik. Fakat bundan sonraki dönem açısından bu tür şeylerin olmaması gerektiğini söylüyoruz. İttifaklar açık ve şeffaf olmalı. İnsanlar kimin, kiminle ittifak yaptığını bilmeli ve tercihini buna göre yapmalı.' diye konuştu.

O BLOKTA YER ALMAYACAK

CHP ile HDP arasında medya vasıtasıyla söz konusu mesajlaşma yaşanırken, CHP'nin diğer ortağı İYİ Parti'de ise özellikle 31 Mart yerel seçimleri sürecinde başlayan ikili yakınlaşma rahatsızlığı daha da artırdı. İYİ Parti'de bu yüzden istifalar gelirken, söz konusu hamleler partiyi de bir seçim yapmaya itti. İYİ Parti kulislerinde bu rahatsızlık sık sık dillendirilirken, yakınlaşmanın devam etmesi ve ittifakın resmileşmesi halinde İYİ Parti'nin o blokta yer almayacağı kesin bir şekilde dile getiriliyor.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHP'li Enginyurt: Hapse girdiğimde 14'ümdeydim
25 Şubat 2020 08:41		 İYİ Parti'den 'şeffaf ittifak' yanıtı
25 Şubat 2020 08:17
Uzungöl'e özel koruma
25 Şubat 2020 08:16		 Kılıçdaroğlu: Çok yakın zamanda iktidar olacağız
25 Şubat 2020 07:55
Dağdan inene devlet şefkati
25 Şubat 2020 07:53		 Masonların hedefi milletleri dinsizleştirmek
25 Şubat 2020 07:15
Erdoğan'dan borçlu belediyeler talimatı
25 Şubat 2020 06:51		 Siyaset Akademisinde ilk ders Erdoğan'dan
25 Şubat 2020 06:40
Çin'de Vuhan İran'da Kum
25 Şubat 2020 06:15		 Cumhurbaşkanı yurtdışına gidiyor, Fuat Oktay vekalet edecek
25 Şubat 2020 02:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası
Soylu, 'Arka Sokaklar'ın Bekçi kısmını paylaşımı
Erdoğan'dan borçlu belediyeler talimatı
Kılıçdaroğlu: Çok yakın zamanda iktidar olacağız
Okul yöneticileri güvenlik soruşturması gerekçesiyle görevden alınabilir mi?
Verdi'yi FETÖ'nün yalnız kurdu öldürdü
İstanbul'da, 13 ilçe milli eğitim müdürü değişti
'Tek kişilik işkence mangası olur mu?'
Siyaset Akademisinde ilk ders Erdoğan'dan
Çin'de Vuhan İran'da Kum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ki eki 2
pazartesi diyete başlamak 5
benimle konuşurken yüzüme bak lütfen 1
suskunlar 2
Kodokuşi 3
Miyazaki 1
melemen 6
Bir mıh bir nal kurtarır 2
haluk ulusoy'un derbi sonrası attığı tweet 1
erling haaland 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 79 İşçi Alacak
Zonguldak Kdz Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Engelli 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 10 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sultandağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam