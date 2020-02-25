Verdi'yi FETÖ'nün yalnız kurdu öldürdü



Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, Verdi'yi makamında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da tutuklandı. Sevk yazısında şüphelinin eşi ve gözaltındaki ağabeyinin de ifadelerine yer verildi. Mustafa Sarıcaoğlu, kardeşinin örgütle irtibatının olduğunu ve bu ilişkisini 15 Temmuz'dan sonra da sürdürdüğünü anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitlerine göre Sarıcaoğlu'nun terör örgütleri açısından "yalnız kurt" olarak tabir edilebilecek veya örgüte yönelik adli idari soruşturmalar sebebiyle radikalleşmiş örgüt mensubu olduğu ifade edildi. Sarıcaoğlu'nun gizlenme ve renklendirme noktasında tıpkı Karlov suikastçısı Mevlüt Altıntaş gibi olduğu vurgulandı.



YA ÇATIŞIR YA İNTİHAR EDERDİ

11 Aralık 2018'de soğukkanlı bir tavırla Altuğ Verdi'yi şehit eden Sarıcaoğlu, aynı cinnet hali içinde kendisinin atamasından asıl sorumlu olan personel şube müdürünü ise hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaraladı. Bu durumun, asıl hedefin şehit müdür Verdi olduğu ve bu yöndeki davranışın cinnet hali ile açıklanamayacağı anlatıldı. Makam odasından cep telefonu ile koruma polislerine canlı yayın yaparak çıkmasına da değinilirken, suikastçilerin benzer olaylarda ya intihar ettiği ya da çatışmaya girip öldükleri ifade edildi. Sarıcaoğlu'nun ortaokuldan beri örgütle bağını hiç koparmadığı, başka hiçbir yapıya da ideolojik yakınlığı bulunmadığı belirtildi. Cinayetin örgütsel talimatla işlenip işlenmediğinin ispat edilememiş olduğu ancak şüphelinin örgüt üyesi olduğu ve bu eylemi gerçekleştirdiği vurgulandı.

EŞİ VE AĞABEYİ: İSMAİL FETÖ'CÜ



Şüphelinin ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu kardeşinin ilkokuldan beri örgüte müzahir olduğunu ve 17-25 Aralık'tan sonra bile örgüt lehine söylemlerde bulunduğunu anlattı. Kardeşini cezaevinde ziyaret ettiğinde ilk önce tayin nedeniyle cinayeti işlediğini söylediğini aktaran abi, "Israr edince şehit müdürün örgüt mensuplarına kötü muamele ve işkencede bulunduğunu söyledi. 15 Temmuz'daki rolü nedeniyle şehit müdüre öfkeliydi. Kardeşim kesinlikle FETÖ ile irtibatlı" dedi. Sarıcaoğlu'nun eşi Semihan Sarıcaoğlu da alınan beyanında eşinin FETÖ ile irtibatlı olduğunu, kendisi ile evlendikten sonra kendisini bu örgütle eşinin ilişkilendirdiğini, Ardahan ve Rize'de eşinin zorlaması ve ısrarı ile örgüt toplantılarına katıldığını anlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ soruşturmasına ilişkin detayları açıkladı. 10 Ekim 2019'da Emniyete gelen bir ihbarda, "Sanığın FETÖ üyesi olduğu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan E.E.'nin katilin imamı olduğuna" dair bilgi verilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı, KOM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında Sarıcaoğlu'nun lise döneminden eylem gününe kadar tüm yaşantısı mercek altına alındığı kaydedildi.

Aynı gruptaki 10 FETÖ'cü tutuklandı

20 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si adliyeye sevkedildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 ve 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi. Savcılık, aralarında Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun abisi Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 10 şüpheliyi, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevketti. Mahkemeye çıkarılan 10 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Şüphelilerden 6'sı bu soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, 4'ü de başka bir soruşturmada etkin pişmanlık hükümünden faydalanarak serbest bırakıldı.

Mustafa Sait Özkan