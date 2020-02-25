Erdoğan'dan borçlu belediyeler talimatı



- İller Bankasının, borçlarına karşılık, belediyelere verdiği ödenekten yaptığı kesintilerin ertelenmesi için çalışma yapılıyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarının en önemli gündem maddelerinden birini belediyelerin İller Bankası ödeneğinden yapılan yüzde 40 oranındaki kesinti oluşturdu. AK Parti milletvekillerinin büyük bölümü, bu kesintiler sebebiyle yüksek miktarda borçlu olan belediyelerin zor durumda kaldığını dile getirerek Cumhurbaşkanı'ndan bu kesintilerin oranının düşürülmesini talep etti. Milletvekillerinin bu konudaki görüş ve önerilerini not alan Erdoğan, konuyu son kabine toplantısının gündemine taşıdı. Erdoğan'ın, kabine toplantısında belediyelerden yapılan kesintilerle ilgili talepleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ileterek kesinti oranının düşürülmesi talimatını verdiği öğrenildi. Bakan Kurum'un konuyu gündeme getiren milletvekilleri ile temasa geçerek belediyelerin sıkıntıya düşmemesi ve mağdur edilmemesi için borç kesinti oranının düşürülmesi ile ilgili çalışma başlatılacağını söylediği belirtildi.

KESİNTİLER ZORLUYOR

Belediyelerin İller Bankası kesintileri, geçen sene yapılan mahalli seçimlerden dolayı dört ay süre ile ertelenmiş; 2019 yılı haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere ödenecek paylardan kesinti yapılmamıştı. Ekim ayından itibaren ise bu kesintiler yeniden başlamıştı. Bu durum, birçok belediyeyi maaş bile ödeyemez duruma getirmiş ve bazı belediye başkanları belediye ait arazileri satışa çıkarmak mecburiyetinde kalmıştı.



BORÇLAR 10 MİLYARI AŞTI

Bu arada, mahalli yönetimlerin kamuya olan borçlarının 10 milyar lirayı aştığı belirtiliyor. İller Bankası, ilgili kamu kurumu adına bu borçları tahsil etmek için her ay belediyelere verdiği ödenekten kesinti yapılması yoluna gidiyor. Kesintinin oranı yüzde 40 olarak belirlenirken zaman zaman bu oranda indirime gidilebiliyor.

Yücel KAYAOĞLU