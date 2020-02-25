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Dönere kimlik, çalışana akademi

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) vatandaşın sağlıklı dönere ulaşması için eğitim seferberliği başlattı
 25 Şubat 2020 07:57
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Dönere kimlik, çalışana akademi

Bu kapsamda Döner Akademisi kuran federasyon, döner üretim ve satış sürecindeki herkesin eğitim almasını amaçlıyor. Çalışanların eğitimi için Döner Akademisini hayata geçirdiklerini kaydeden UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, eğitimlere yaz dönemiyle birlikte başlanacağını belirtti. Burada eğitim alanlara sertifika vereceklerini ifade eden Mercan "Sektörümüz son beş yılda o kadar hızlı büyüdü ki, bütün döner üreticilerini, satıcılarını kontrol etmek çok zor hale geldi. Tabiri caizse önüne gelen dönerci açabiliyor. Biz de bu süreçte yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için sektörde eğitimin yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Döner üretim ve satış zincirinde bulunan herkesin eğitimli olmasını amaçlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

İKİ BİN RESTORANA KAREKOD

Tarım Bakanı'nın 'çamaşır suyu' tartışması sebebiyle eleştirdiği UDOFED Başkanı Mercan, dönerin bir kimliği olacağını anlatarak "Döner üretiminin çiftlikten çatala kadar denetimli olduğunun tüketici tarafından bilinmesi için sertifikasyon uygulaması getiriyoruz. 2020 içerisinde uygulamayı hayata geçireceğiz" dedi. Restoranlara verilecek karekod sayesinde kesilen hayvanın sağlıklı olması, etlerin soğuk zincirde saklanması, hijyen, hile, tağşiş, taklit ve katkı gibi konularda güvence verileceğini belirten Mecan "Sistem ilk olarak UDOFED üyesi döner üreticilerinin, sayısı iki bini bulan restoranlarında uygulanacak" diye konuştu.

Önder Çelik
Türkiye
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