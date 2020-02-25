4 bin kişi mağdur

İşkence mağdurlarının sözcüsü Yağız Aksakaloğlu, 2006-2014 arasında yaklaşık 4 bin öğrencinin askeri okullarda FETÖ militanları tarafından işkence gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bu işkence ve kumpasları yapanlar, 15 Temmuz gecesi halkın üzerine kurşun yağdırdı. Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kuleli Askeri Lisesi, Deniz Lisesi, Bursa Hava Lisesi ve Maltepe Askeri Lisesi'nde FETÖ işkencelerine, kumpaslarına uğradığını belirtip şikayet dilekçesi veren yaklaşık 800 kişi var. Ben dahil birçok arkadaşımız sahte sağlık raporları, iftiralar ve düzmece disiplin cezaları ile karşılaştık.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: 15 ile 50 bin lira arası maddi tazminatları ödemek bir yana, hayallerimizi de çaldılar. Bizden boşalan yerlere

FETÖ'cü askeri öğrenciler yerleştirildi. İşkence davasında sadece eski üsteğmen Ayhan Yeşilkaya yargılanıyor. Tek kişilik işkence mangası olur mu?

Hilmi Özkök'ten itibaren Genelkurmay Başkanlığı yapan herkesin mahkemeye gelip bilgi vermesini istiyoruz."

'İşkence gördük'

Yağız Aksakaloğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde Albay Sait Ertürk'ün şehit edilmesi olayına karıştığı öne sürülen FETÖ tutuklusu Ercan E.'nin de işkencecilerden olduğunu öne sürerken, "Birçoğumuza gece gündüz işkence yapmasına karşın yargılanmıyor. Ercan E. hakkındaki şikayetlerimiz henüz dikkate alınmadı" diye konuştu.