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İYİ Parti'den 'şeffaf ittifak' yanıtı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, siyasi partiler arasında yapılan ittifaka ilişkin açıklamasına CHP ile seçim işbirliği yapan Millet İttifakı bileşeni İYİ Parti'den yanıt geldi. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Terörün gölgesinin düştüğü yerde biz olmayız. Bu Sayın Genel Başkanımızın da hassasiyeti, bizim de parti olarak arkasında durduğumuz bir hassasiyet. CHP cevabını versin" dedi.
 25 Şubat 2020 08:17
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İYİ Parti'den 'şeffaf ittifak' yanıtı

Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: Buldan, yaptığı açıklamada, "Bizim yanımızda görünmekten korkan kesimler var. Tabanımız bundan rahatsız. Tabanımız 23 Haziran seçimlerinde yaptığımız ittifakın daha şeffaf bir ittifak olması gerçeğini sürekli yüzümüze vuruyor. Bundan sonra yapılacak ittifaklar, açık ve şeffaf olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

'Muhatap değiliz'

Ağıralioğlu, Buldan'ın sözlerini değerlendirirken şöyle konuştu:

"Bundan önce yapılmış ittifakda da gizli-açık, dolaylı-direk bir şey yoktu. Bundan sonrasında da örtülü-örtüsüz, gizli-açık bir şey yok. Terörle arasına mesafe koyamayan, çocukların katiline 'terörist' diyemeyen bir siyasi partinin ne demek istediğine cümle kurmak lüzumsuz iştir. Biz HDP'nin örtülü-örtüsüz, dolaylı-dolaysız ve hatta ima yoluyla bile ittifak kuracağı bir siyasal muhatap değiliz. HDP, Türkiye partisi olmak istiyorsa PKK'ya 'terörist', Abdullah Öcalan'a da 'terörist başı' diyecek. Bunu diyemeyen bir siyasi organizasyonunun söyledikleri Türk kamuoyu tarafından ciddiye alınmaz.

Önce HDP, PKK ile şeffaflaşsın, arasına mesafe koysun. Çocuklarımızın katillerine 'terörist' diyemeyen bir siyasi organizasyonun niçin cümlelerinin öznesi olalım biz? Türkiye'de siyasetin normallaşmesinin yolu buradan geçiyor."

'HDP ittifak bileşenimiz değil'

"Biz CHP ile son seçimde belli merkezlerde siyasi olarak bir beraberlik yakaladık ve seçenek zenginliği sunduk. Bu organizasyonun içinde HDP'ye oy veren seçmenlerin oy vermesini istediğimiz bir güçlenme alanı var ama HDP bizim ittifak bileşenlerimizden biri değil. CHP cevabını versin. Biz durduğumuz yerde duruyoruz. Genel Başkanımızın ve partimizin iradesi net. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Parti olarak derdimiz, bu kadar müştereğimiz olan kendi Kürtlerimizi, çocuklarımızın katiline 'terörist' diyemeyen bir organizasyona kaptırmaktan dolayı muzdarabiz. HDP siyasal meşruiyet zemini istiyorsa, örtülü-örtüsüz ittifak gibi cümle kurmak yerine PKK ile olan örtülü-örtüsüz beraberliklerini bitirsinler."
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