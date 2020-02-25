1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Google'dan tepki çeken WhatsApp adım

Google gizli WhatsApp gruplarını paylaştı
 25 Şubat 2020 08:22
Yazdır
Google'dan tepki çeken WhatsApp adım

Google, gizli whatsApp gruplarının katılma linklerini arama motorunda paylaştı.

Google'ın bu WhatsApp gruplarının katılma bağlantılarını arama motoruna indekslemesinin güvenlik açığına sebep olduğu belirtiliyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni özelliği ile değil Google'ın attığı adım sonrası gündemde.

The Verge'de yer alan habere göre, Google, gizli whatsApp gruplarının katılma linklerini arama motorunda paylaşmaya başladı ve bu durum söz konusu grupların kolayca bulunmasına neden oldu

Google'ın bu hamlesi sonrası kullanıcılar kısa bir Google aramasından sonra özel olması gereken gruplara ait katılma bağlantısını bularak o gruplara dahil olabiliyor.

WhatsApp gruplarının katılma bağlantılarını arama motoruna indekslemesi ile başlayan ve pek çok kullanıcının tepkisini çeken bu durum güvenlik açığına sebep oluyor.

WhatsApp'ın bu konuda herhangi bir önlem almaması ise kullanıcıların tepkisini çeken bir başka konu.

Söz konusu durumun kullanıcıların alternatif uygulamalara yönelmesine yol açabileceği belirtiliyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni iş kapısı TikTok olabilir!
22 Şubat 2020 20:56		 Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
22 Şubat 2020 00:30
Netflix'ten Türk yapımlarını 190 ülkeye tanıtacak
20 Şubat 2020 23:13		 Güvenli internete geçiş, tek numarada toplandı
20 Şubat 2020 11:20
Markalar da 'TikToker' oluyor
19 Şubat 2020 23:43		 İnternetten 'yemelik' toprak satışı
19 Şubat 2020 20:10
Ses internet üzerinden verilecek, iletişim güçlenecek
17 Şubat 2020 23:01		 Ev kadınları internet bağımlısı oldu
17 Şubat 2020 20:01
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Twitter hesabı hacklendi
16 Şubat 2020 21:02		 Rekabet Kurulundan Google'a milyon TL'lik idari para cezası
14 Şubat 2020 23:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
SGK'nın emekli maaşlarında kesintiye gideceği iddiası
Soylu, 'Arka Sokaklar'ın Bekçi kısmını paylaşımı
Erdoğan'dan borçlu belediyeler talimatı
Kılıçdaroğlu: Çok yakın zamanda iktidar olacağız
Okul yöneticileri güvenlik soruşturması gerekçesiyle görevden alınabilir mi?
Verdi'yi FETÖ'nün yalnız kurdu öldürdü
İstanbul'da, 13 ilçe milli eğitim müdürü değişti
'Tek kişilik işkence mangası olur mu?'
Siyaset Akademisinde ilk ders Erdoğan'dan
Çin'de Vuhan İran'da Kum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ece erken'in evli adamla ilişkisi olduğu iddiası 3
Rakip taraftar ölünce seni sevmeyen ölsün diyen zihniyet 1
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 13
haluk ulusoy'un derbi sonrası attığı tweet 1
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 7
filozof vs matematikçi 7
medipol başakşehir 1
Ya fenerbahcelisindir ya da anti-fenerli 9
ölüm alığında yaş sınırı 2
üzgün olmak 4
SON İLANLAR
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 79 İşçi Alacak
Zonguldak Kdz Ereğli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Aybastı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel Engelli 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 12 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 10 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Sultandağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam