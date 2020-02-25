Google'dan tepki çeken WhatsApp adım

Google, gizli whatsApp gruplarının katılma linklerini arama motorunda paylaştı.

Google'ın bu WhatsApp gruplarının katılma bağlantılarını arama motoruna indekslemesinin güvenlik açığına sebep olduğu belirtiliyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni özelliği ile değil Google'ın attığı adım sonrası gündemde.

The Verge'de yer alan habere göre, Google, gizli whatsApp gruplarının katılma linklerini arama motorunda paylaşmaya başladı ve bu durum söz konusu grupların kolayca bulunmasına neden oldu

Google'ın bu hamlesi sonrası kullanıcılar kısa bir Google aramasından sonra özel olması gereken gruplara ait katılma bağlantısını bularak o gruplara dahil olabiliyor.

WhatsApp gruplarının katılma bağlantılarını arama motoruna indekslemesi ile başlayan ve pek çok kullanıcının tepkisini çeken bu durum güvenlik açığına sebep oluyor.

WhatsApp'ın bu konuda herhangi bir önlem almaması ise kullanıcıların tepkisini çeken bir başka konu.

Söz konusu durumun kullanıcıların alternatif uygulamalara yönelmesine yol açabileceği belirtiliyor.