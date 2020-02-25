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Dolgu zeminde eğimli bina

Rize'nin Engindere Mahallesi'nde 30 yıl önce önce inşa edilen ve dolgu olan zemindeki kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan toplam 96 daireli 4 binada gün geçtikçe artan eğim korkutuyor.<
 25 Şubat 2020 08:25
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Dolgu zeminde eğimli bina

"Pisa kuleleri" diye anılan binalardaki daire sahipleri, yapıları demir direklerle güçlendirmeye çalıştı. Gün geçtikçe binalardaki eğim artarken, 24 daireli bina ile bitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu. Bina sakinlerinden Rezzak Birben, "Evi aldığımızda bu yamukluk vardı. Benim evimde pek yamukluk yok, balkonlar kırıldığı için demirle destek yaptırdık. Büyük bir kamyon geçtiğinde evimizde sallanıyoruz" derken, Sonay Balıkçı ise, "Evimize misafir geliyor 'başımız dönüyor' diyorlar. Bu binalar domino taşı gibi yıkılacak. Bu binalar çelikle ayakta duruyor" ifadesini kullandı. İnşaat Mühendisleri Odası uzmanları da yüzde 6 eğim oluşan riskli binaların bir an önce yıkılması gerektiğini açıkladı.

'Temeli sonradan oturtuldu'

Eğimli binaların birinin üstünde "kiralık daire" yazan numarayı aradık. Telefonda görüştüğümüz kişiye binanın eğimini ve risk durumunu sorduğumuzda "Bina 1995'de yapıldı. Kirası 600 lira. Binanın temeli sonradan oturtulduğu için yamuk duruyor. Ben 15 sene oturdum hiçbir depremde bir şey olmadı" yanıtını verdi. Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı ise Milliyet'e şu açıklamayı yaptı:

"Orası deniz sahili. Bu tabakanın üzerine heyelan toprağı gelmiş ve çakıllı zemin oluşmuş. Arkadaşlarımızın birçoğu sağlam temele ulaştıklarını düşündüler ve binalarını oraya kurdular. Yerlere zemin iyileştirmesi yapılmış. Zemin sıvılaşması dediğimiz olgu, altta kalan çamur tabakanın su gibi hareket etmesi. Bu çok tehlikeli. Bu olay binanın eğilmesine sağlar."

Zemin sıvılaşması, yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini kaybederek, katı yerine "viskoz sıvı" gibi davranmalarıdır. Sıvılaşma, deprem gibi dinamik yüklemeler altında, gevşek daneli zeminlerde (kumlu-siltli zeminler) görülen bir olaydır.

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DHA
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