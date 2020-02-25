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'Böyle Daha Güzelsin' sergisinin basın gösterimi yapıldı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisinin basın gösterimi, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire binasında yapıldı. Açılışa, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, serginin küratörü Yasemin Darbaz ve sergide eserleri yer alan sanatçılar katıldı.
 25 Şubat 2020 08:28
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'Böyle Daha Güzelsin' sergisinin basın gösterimi yapıldı

Açılış konuşmaları öncesinde Gümrükçüoğlu ve Bayraktar, eserleri tek tek inceleyerek sanatçılardan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Gümrükçüoğlu daha sonra basın gösteriminin açılışında yaptığı konuşmada, İran'da yaşanan ve Van'da da can kaybı ve hasara neden olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, enkaz altında kalanların sağ kurtulmasını ümit ettiklerini söyledi.

Bugün, Türkiye adına çok önemli bir dönemi anmak için toplandıklarını ifade eden Gümrükçüoğlu, bu serginin aslında bir ülkenin, bir dönemin panoramik hikayesini anlattığını belirtti.

28 Şubat'ın Türkiye'deki bazı insanlar için zor bir dönem olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Ama mücadele ederek o zorlukları aştık. Mücadelemiz zamanında birçok kıymetli insan da destek verdi. Kolay olmadı. Çünkü o dönemde hayata dair verdiğiniz kararların pek çoğu, yıllar sonra geri dönülmez bir noktaya getirmiş oluyor sizi. Yani yılları geri alamıyorsunuz." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, sergideki her bir deneyimin kendisini çok etkilediğini ve 20 yıl öncesine götürdüğünü ifade ederek, sanatçıların bu duyguyu çok güzel yansıttığını söyledi.

"Bir arada yaşamanın yolu birbirimize 'böyle güzelsin' diyebilmek"

Serginin küratörü Yasemin Darbaz da KADEM ile 1,5 yıl önce bir sergi projesi için bir araya geldiklerinde, serginin kendisinden ziyade bunun anlatım dili üzerinde düşünmeye başladıklarını belirtti.

Derin izler bırakan olayları, bir şeye benzeterek hatırlamanın bu serginin çıkış noktası olduğunu dile getiren Darbaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz burada hepimizin iyi bildiği dönemin olaylarına, görüntülerine, siyasi gündemine mümkün olduğunca mesafeli durmak istedik. Ama üzerinde en az durulan yerden, hislerden ve deneyimlerden yola çıkmak istedik. Herkesin birbiri namına konuşmakta, üstelik de kendinden çok emin konuşmakta oldukça mahir olduğu bir konuda neler olup bittiğini değil sonunda ortada ne kaldığını göstermek istedik. Bunun için de burada hazır bulunan 16 genç sanatçıyla bir araya geldik. Hepsi kendi deneyimleri üzerine düşündü ve 28 Şubat ile aralarındaki ilişkiyi bir esere dönüştürdü. Gördük ki sonunda hemen hemen tüm işler, iki bakışlı bir söylem içeriyor. Bu ilginç çünkü bu iki bakış sanatçıların, izleyicinin duygusunu da en az kendi duygusu kadar önemsediğini ve anlamaya çalıştığını gösteriyor. Ama aynı zamanda anlattığı kadar da anlaşılmak isteyen, eseri izleyici ile kendisi arasında bir köprüye, bir ortak arkadaşa dönüştüren işler."

Sergiye adını veren "Böyle daha güzelsin"in, dönemin kadınlarının yakından tanıdığı, hususiyetle ikna odalarından çıkma bir söz olduğuna dikkati çeken Darbaz, "Var olmak istediği ortamda ancak kendi olmadığı haliyle, ona ait olmayan bir görünümle kabul göreceğine dair bir uyarının nezaket dolu ifadesi. Fakat biliyoruz ki bir arada yaşamanın yolu birbirimize 'böyle güzelsin' diyebilmek. Bu iki cümle arasındaki fark yalnızca bir kelime değil, bir anlayış. Hepimizin böyle güzel olduğu günleri anlamlı bir katkı yapmak için oluşturduğumuz bu sergi, dilerim birbirimizi daha yakından tanımak için bir vesile olur." diye konuştu.

Sergide 16 sanatçının eseri yer alıyor

Sergiye Bünyamin Atan "Kara Kutu", Melek Zeynep Bulut "Rene Pavillion/Scar", Hilal Büşra Cebeci "Dreamcatcher is Feeling Blue", "Gel Bi de Burdan Bak", Elif Eda "Aramızdaki Şey", Aslıhan Ergün ve Fatih Ergün "Kapı Duvar", "Görünmezlik Kutusu", Mehtap Özer Isovic "Marilyn", Büşra Kayıkçı "Madde 42", Muzaffer Malkoç "Paralel Eylemler", "Dar Açı", Çağla Kaplan ve Nur Özdamar "Gölge Oyunu", Merve Güçlü ve Afra Bedriye Öztürk "Dress Code", "Diploma", Güzin Furat Tever "Ölü Piksel", Esra Özyaşar Tosun "Cerrahi Tezyin", Sümeyye Öztürk Ulu "İpek/Böceği ile Yusufçuk" adlı eserleriyle katıldı.

Eserler video art, tezhip, heykel, üç boyutlu portre, minimalist beste, dekolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap metal karışık tekniklerden oluşuyor.

Serginin resmi açılışı 28 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
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